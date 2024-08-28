Площадка «Мегабак» в Серпухове после модернизации заработает в новом формате

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
В Серпухове после модернизации открыли новую площадку для приёма вторсырья «Мегабак». Теперь площадка, обновлённая по просьбе местных жителей, работает в новом формате, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Все собранные и отсортированные отходы будут направлять на переработку. Площадка работает по адресу: ул. Екатерины Дашковой, д. 18. Всего в Подмосковье сейчас расположено 66 площадок «Мегабак». 22 из них работают в новом формате.
Как отметили в Минчистоты, в рамках открытия для гостей подготовили развлекательную программу. Всем желающим рассказали, как правильно сортировать отходы.
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«Речь идет о системе вознаграждения за сдачу ненужных вещей. Эта практика мотивирует граждан и приобщает всё больше сознательных людей к «зелёной» повестке. Мы в свою очередь стараемся максимально быстро реагировать на запросы жителей и модернизировать подобные площадки», – пояснил зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
Как отметили в Минчистоты, в рамках открытия для гостей подготовили развлекательную программу. Всем желающим рассказали, как правильно сортировать отходы.
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Лора Луганская