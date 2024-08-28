Площадка «Мегабак» в Серпухове после модернизации заработает в новом формате

В Серпухове после модернизации открыли новую площадку для приёма вторсырья «Мегабак». Теперь площадка, обновлённая по просьбе местных жителей, работает в новом формате, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.