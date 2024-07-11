На подмосковных рынках проверили безопасность почти 890 кг грибов

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
В Подмосковье с начала грибного сезона проверили более 887 кг грибов, поступивших для продажи на рынках.
Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Двойных.
По данным подмосковного Минсельхозпрода, всего в государственных лабораториях ветеринарно-санитарной экспертизы проведено 121 органолептическое, радиологическое и дозиметрическое исследование.
Во время экспертизы исключается содержание в грибах свинца, мышьяка, кадмия, ртути, меди, цинка, пестицидов и радионуклидов.
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По данным подмосковного Минсельхозпрода, всего в государственных лабораториях ветеринарно-санитарной экспертизы проведено 121 органолептическое, радиологическое и дозиметрическое исследование.
«Покупать грибы без сомнений в их качестве и безопасности можно только в специализированных местах, где работают государственные лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы. Следует избегать мест несанкционированной торговли грибами. Отсутствие проверки может повлечь тяжёлые последствия», – подчеркнул Двойных.Как рассказали в ведомстве, специалисты определяют, насколько безопасны грибы, и в зависимости от результатов исследований дают разрешение на реализацию продукции. Особое внимание – обнаружению ядовитых и несъедобных грибов, а также грибов с неясной видовой принадлежностью.
Во время экспертизы исключается содержание в грибах свинца, мышьяка, кадмия, ртути, меди, цинка, пестицидов и радионуклидов.
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Лора Луганская