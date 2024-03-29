На подмосковных высоковольтных подстанциях устранили более 160 дефектов

Фото: пресс-служба Минэнерго МО
Более 160 дефектов было обнаружено в ходе тепловизионного обследования оборудования подстанций Шатурского участка Восточных электрических сетей (ВЭС), все они были устранены, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.
«На 29 подстанциях Шатурского зонального участка ВЭС энергетики провели тепловизионную диагностику более 1,7 тыс. единиц энергооборудования. В результате было обнаружено 166 дефектов, в том числе 15 — аварийных. Все выявленные дефекты полностью ликвидированы», — говорится в сообщении.Проверка была организована в преддверии масштабных ремонтных работ. С помощью тепловизоров были проверены трансформаторы тока и напряжения, силовые трансформаторы, а также масляные, вакуумные и элегазовые выключатели, ограничители перенапряжения, разъединители и прочее оборудование.
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Лев Каштанов