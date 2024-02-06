Рекультивация полигона ТКО «Воловичи» вступила в завершающий этап

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
Полигон твёрдых коммунальных отходов «Воловичи» в городском округе Коломне находится на завершающем этапе рекультивации, все работы выполнены более чем на 85%, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
«Полностью сформировано тело полигона, завершено устройство армогрунтовой стены и противофильтрационной завесы. На завершающей стадии находится устройство систем сбора фильтрата и поверхностных стоков. Более чем на 85% выполнены работы по созданию защитного экрана и системы дегазации», — уточнил глава Минэкологии региона Тихон Фирсов.Он подчеркнул, что все работы идут в соответствии с графиком. Завершить рекультивацию планируется в конце мая 2024 года.
На полигоне ТКО «Воловичи» было накоплено более 2,5 млн кубометров отходов, рекультивация объекта стартовала в конце 2021 года.
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