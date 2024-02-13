Рекультивация раменского полигона ТКО «Сафоново» превысила 80%

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
Работы по рекультивации закрытого мусорного полигона «Сафоново» в Раменском городском округе вышли на финишную прямую, готовность объекта превысила 80 процентов, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
«В настоящее время полностью обустроена система сбора фильтрата и водоотведения, установлена противофильтрационная завеса с ростверком», — уточнил глава министерства Тихон Фирсов.Он добавил, что уже в конце марта должно быть полностью завершено формирование тела полигона и осушение выемок.
«Не менее активно ведутся и другие виды работ, которые мы продолжаем пристально контролировать», — подчеркнул Фирсов.Площадь полигона твёрдых коммунальных отходов «Сафоново» составляет 36,9 га. На нём было накоплено 2,54 млн кубометров мусора. Рекультивация улучшит качество жизни 114 тысяч человек, ранее испытывавших негативное воздействие расположенной по соседству свалки.
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Лев Каштанов