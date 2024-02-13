Рекультивация раменского полигона ТКО «Сафоново» превысила 80%

Более трети россиян (34%) мечтают переехать в другой город на пенсии, при этом 35% не задумывались над этим вопросом и 31% категорично не хотят менять место жительства. Такие данные приводит РБК со ссылкой на проведенный опрос сервисами СберНПФ и «Работа.ру».