За год около 2 миллионов кубометров отходов отправили на переработку

Фото: пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области
«Вторая жизнь строительных отходов»: около 2 миллионов кубометров отходов отправилось на переработку в 2023 году. Об этом сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
В подмосковном реестре на сегодняшний день числятся 82 площадки по переработке стройотходов во вторичное сырье
«Строительные отходы являются ценным источником для получения вторичных материальных ресурсов. В целях применения вторсырья, полученного из стройотходов, на объектах строительства, реконструкции и благоустройства Московского региона, Министерством проводится работа по его включению, в том числе вторичного щебня и техногрунта, в классификатор строительных ресурсов федеральной государственной системы ценообразования в строительстве», — поделился министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
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