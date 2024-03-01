На подмосковном полигоне ТБО «Лесная» зажгли факел сжигания свалочного газа

Фото: Валерий Гореловский
Первый факел для сжигания свалочного газа запустили на закрытом полигоне твёрдых бытовых отходов (ТБО) «Лесная» в городском округе Серпухов. Пока факел работает в тестовом режиме, об этом рассказал директор Управления экологии, организации сбора, вывоза и утилизации отходов Сергей Епифанов, передаёт корреспондент Валерий Гореловский.
«Всё оборудование для ликвидации свалочного газа уже установлено в проектное положение. Но запущен пока первый факел, остальные на проверке», — уточнил Епифанов.Он добавил, что оборудование будет запущено в рабочем режиме по окончании монтажа системы сбора свалочных газов.
В настоящее время на полигоне сделаны все проколы для сбора газа, тело полигона подготовлено под монтаж сборочного оборудования
Полигон ТБО «Лесная» был закрыт в конце 2020 года. Работы по рекультивации начались в 2022 году, и в 2024 году их планируется завершить.
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Лев Каштанов