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На подмосковном полигоне ТБО «Лесная» зажгли факел сжигания свалочного газа

01 марта 2024, 17:37
Фото: Валерий Гореловский

Фото: Валерий Гореловский

Первый факел для сжигания свалочного газа запустили на закрытом полигоне твёрдых бытовых отходов (ТБО) «Лесная» в городском округе Серпухов. Пока факел работает в тестовом режиме, об этом рассказал директор Управления экологии, организации сбора, вывоза и утилизации отходов Сергей Епифанов, передаёт корреспондент Валерий Гореловский.

«Всё оборудование для ликвидации свалочного газа уже установлено в проектное положение. Но запущен пока первый факел, остальные на проверке», — уточнил Епифанов.
Он добавил, что оборудование будет запущено в рабочем режиме по окончании монтажа системы сбора свалочных газов.

В настоящее время на полигоне сделаны все проколы для сбора газа, тело полигона подготовлено под монтаж сборочного оборудования

Полигон ТБО «Лесная» был закрыт в конце 2020 года. Работы по рекультивации начались в 2022 году, и в 2024 году их планируется завершить.

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#полигон
#экология
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Стало известно, кого стоит бояться Зеленскому
Политолог Дудчак: оппозиции на Украине не существует, а есть агенты британских спецслужб
01 марта 2024, 18:21

На Украине нет настоящей оппозиции, заявил ведущий научный сотрудник Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак в интервью изданию Pravda.ru.
По его словам, существует группировка, борющаяся за свое выживание на территории страны. Дудчак также отметил, что политики, такие как Порошенко, в большей степени представляют интересы Вашингтона, а команда Зеленского ассоциируется с британскими спецслужбами и Лондоном.

Он признал возможность определенных действий со стороны так называемой украинской оппозиции, которые могут не совпадать с интересами Запада. Однако, по его мнению, окончательные решения все равно будут приниматься в Лондоне и Вашингтоне.

Политолог отметил, что хотя Зеленский отменил выборы, это не означает, что его нельзя заменить. По его словам, существует множество желающих сделать это, и замена может произойти различными способами, включая военный заговор или организацию массовых протестов.

Он подчеркнул, что если на Западе примут решение о смене Зеленского, то это и произойдет. По его мнению, Майдан не будет случайным событием, он будет организован со стороны Запада. Дудчак отметил, что в настоящее время у украинцев нет мотивации для массовых протестов, так как многие из них сталкиваются с трудностями и не рискуют своим здоровьем.

Политолог добавил, что сейчас происходит процесс, напоминающий предвыборную кампанию, с проведением митингов и смотрин. Однако он сомневается, что смена власти произойдет через выборы.

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#договор
#страны
#политолог
#зеленский
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Эксперт объяснил, в чем ценность добываемой в России криптовалюты
Экономист Гольдфайн: добываемая в России криптовалюта — лучшая лазейка от западных санкций
01 марта 2024, 18:15

Фото: iStock/NiseriN

На форуме Международной торговой палаты в России начальник отдела регулирования банковской деятельности департамента финансовой политики Министерства финансов Осман Кабалоев объявил, что для оплаты международных контрактов на территории России будет применяться исключительно криптовалюта, полученная через майнинг.
По мнению заслуженного экономиста РФ Евгения Гольдфайна, это решение связано с тем, что часть расчетов за российскую продукцию осуществляется через санкционные каналы, и использование криптовалюты становится необходимым, пишет «Общественная служба новостей».

Гольдфайн отметил, что санкции не привели к ожидаемым результатам, и теперь Россия ищет альтернативные способы осуществления расчетов, особенно с теми странами, которые не применяют санкции, такими как Турция, Китай и некоторые бывшие советские республики. По его словам, использование криптовалюты вызывает негодование у Центробанка и Минфина РФ, однако на данный момент это является наиболее доступным вариантом.

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#рубль
#санкции
#эксперт
#китай
#турция
#криптовалюта
#рф
#служба
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Каждый пятый новосёл первой запускает в новую квартиру кошку
01 марта 2024, 18:02

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Каждый пятый новосёл доверяет сделать первый шаг по новому дому кошке. Такой статистикой поделились в пресс-службе Минжилполитики Московской области во Всемирный день кошек.
«Опрос проводила группа компаний «Садовое кольцо» среди жителей жилого комплекса «Тетрис». В нём участвовали 560 человек. 21% признались, что взяли пушистого питомца на новоселье. 43% покупателей квартир сказали, что верят в примету, согласно которой кот должен раньше всех войти в новое жильё, но не следовали ей, в том числе из-за отсутствия питомца», – уточнили в пресс-службе.
Те, кто верит в этот обычай, выдвигали различные объяснения необходимости участия кота в новоселье.
Согласно мистическим объяснениям, коты способны общаться с потусторонними силами. Попадая в жилище первым, хвостатый договаривается с домовым. Котов-переговорщиков запускают в новую квартиру 32% новосёлов.
«Среди опрошенных немало и тех, кто не верит в домашних духов, но при этом надеется на удивительные способности котиков. Респонденты отвечали, что питомцы не только приносят удачу хозяевам (33%), но и выбирают места в доме с самой благоприятной энергетикой. 7% опрошенных пользовались кошачьими «рекомендациями» при расстановке мебели: где приляжет кот, там человеку гарантирован хороший сон», – отметили в министерстве.
Остальные 28% не задумывались о причинах обычая, но всё равно на всякий случай пропускают котиков вперёд.

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#квартира
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В Госдуме рассказали, можно ли Урганту работать в России
Зампред Госдумы Елены Драпеко: Если Ургант не признан иноагентом, пусть себе работает
01 марта 2024, 17:57

Фото: iStock.com/Sonate

Телеведущему Ивану Урганту ничего не мешает жить и работать в России, несмотря на его прежние высказывания против военной операции. Об этом заявила актриса и первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко, передает «Общественная служба новостей».
«Если он у нас не признан иноагентом и не лишен прав, то пусть себе работает. Если он публично не выражает своей позиции», — заявила Драпеко.
По словам телеведущего Михаила Ширвиндта, Иван Ургант находится в России и занимается некрупными проектами в качестве продюсера. Ширвиндт также предположил, что Ургант переживает не лучшее время из-за отсутствия съемок.

До февраля 2022 года Ургант активно работал в шоу-бизнесе и вел популярное телешоу «Вечерний Ургант» на «Первом канале». Однако после начала специальной военной операции на Украине он публично выступил против действий Вооруженных сил РФ и призвал к прекращению наступления. В ответ «Первый канал» убрал его программу с эфира, а Ургант покинул страну. Хотя руководство канала утверждало, что закрытие «Вечернего Урганта» было связано с общим сокращением развлекательных шоу, и сам Ургант никуда не увольнялся.

Позже Урганта снова заметили в России. Он появился на премьере фильма «Вызов» и недавно посетил кладбище в Петербурге, где похоронена его мать. С тех пор он не делал заявлений по поводу специальной военной операции и не выражал свою гражданскую позицию публично.

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В Москве живущую в подъезде женщину с детьми могут проверить на мошенничество
У проживающей в подъезде с тремя детьми женщины нашлось несколько квартир в собственности 
01 марта 2024, 17:35

Фото: iStock/Zolnierek

Жительницу Москвы, проживающую в подъезде с тремя детьми, могут проверить на мошенничество.
Об этом сообщила «Общественная служба новостей» со ссылкой на адвоката Александра Карабанова. По ео словам, действия женщины могут быть попасть под уголовную статью, если при получении государственных пособий москвичка предоставила недостоверные сведения о своем материальном положении, вводя в заблуждение государственные органы.

Как уточнила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская, согласно официальным документам, женщина владеет несколькими квартирами в столице и домом в Новой Москве, которые сдаются в аренду. Собственное жилье женщина передала в аренду на полгода и сама временно переехала в съемное жилье, откуда ее вскоре выселили.

По мнению Ярославской, женщина, прикрываясь детьми, решила положиться на городские ресурсы, несмотря на наличие финансовых средств для аренды жилья или обеспечения детей нормальными условиями. Она также добавила, что ситуацию взяла под контроль.

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#уполномоченный
#служба
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Гладков: Средства ПВО сбили ещё два БПЛА над двумя сёлами
01 марта 2024, 17:33

Фото: istockphoto/rancho_runner

Киевский режим продолжает террористические атаки на территорию граничащей с Украиной Белгородской области. Два беспилотных летательных аппарата были сбиты в окрестностях сёл Никольское и Новая Деревня.
Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Сначала появилась информация о работе дежурных систем противовоздушной обороны над Новой Деревней Белгородского района. Там был уничтожен беспилотник самолётного типа. Затем было атаковано село Никольское. Средства ПВО сработали безошибочно и в этом случае, дрон был сбит.

Губернатор также добавил, что сотрудники экстренных служб продолжают изучать последствия падения обломков БПЛА на земле. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

Утром, 1 марта, региональное управление МЧС сообщило об обстреле ВСУ села Безымено в Гайворонском городском округе неподалёку от границы с Харьковской областью Украины. Местных жителей просили спуститься в укрытия. Стоит отметить, что Белгород и область уже несколько месяцев живут в режиме прифронтовой полосы, постоянно подвергаясь обстрелам и атакам дронов.

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#губернатор
#мчс
#беспилотник
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#Вячеслав Гладков
#всу
#пво
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На участке трассы А-105 в Подмосковье вводят кратковременные перекрытия движения по ночам
01 марта 2024, 17:20

Фото: iStock/shansekala

Движение на участке трассы А-105 «Подъездная дорога от Москвы к аэропорту Домодедово» с 1 марта по ночам начинают перекрывать на интервалы продолжительностью в 15 минут из-за строительных работ, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на Автодор.
«Над трассой ведётся монтаж балок пролёта путепровода Южно-Лыткаринской автотрассы (ЮЛА), поэтому по ночам на участке с 28 по 30 км будут кратковременно останавливать движение по направлению к Москве», — говорится в сообщении.
Водителей просят принять во внимание эти ограничение при планировании маршрутов и заранее продумать маршруты объезда.

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#перекрытие
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#дорога
#минтранс мо
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Стало известно, сколько россиян доверяют Путину
Опрос ФОМ: Путину доверяют 82% россиян
01 марта 2024, 17:09

Фото: сайт Кремля

Главе российского государства Владимиру Путину доверяют 82% граждан РФ, а его деятельность одобряют 80%. Такие показатели показал опрос ФОМ.
Таким образом, на вопрос о доверии Путину положительно ответили 82% опрошенных, при этом 10% заявили о своем недоверии нынешнему президенту России.

Кроме того, 80% респондентов довольны деятельность российского лидера, а 7% - нет.

Опрос «ФОМнибус» проводился с 23 по 25 февраля текущего года. Всего было опрошено 1500 россиян.

23 февраля были опубликованы результаты аналогичного опроса. Тогда стало известно, что работу российского президента Владимира Путина скорее хорошо оценивают 82% его сограждан. А 80% полностью доверяют ему. Только 8% респондентов ответили, что президент скорее плохо работает на своём посту. Недоверие лидеру государства выразили 11% россиян.

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Нидерланды обсуждают с ОАЭ экстрадицию футболиста «Спартака» Промеса
01 марта 2024, 17:04

Фото: iStock/master1305

Нидерланды ведут переговоры с Объединёнными Арабскими Эмиратами об экстрадиции футболиста московского клуба «Спартак» Квинси Промеса, об этом сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).
Напомним, 29 февраля в столичном аэропорту задержали футболиста Квинси Промеса. Он находился в ОАЭ на сборах с командой «Спартака» и должен был вылететь в Санкт-Петербург вместе с коллегами, однако, на паспортном контроле его задержали и доставили в отделение полиции.

14 февраля суд на Родине Промеса, в Нидерландах, вынес решение о заочном аресте звезды футбола по делу о контрабанде наркотиков. Его объявили в международный розыск Интерпола.

Как сообщили в NOS, власти Нидерландов ведут переговоры об экстрадиции футболиста, однако, в прокуратуре страны эту информацию пока не подтвердили.

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#футбол
#нидерланды
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