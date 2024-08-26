На подмосковном портале госуслуг появились новые опции для банков

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Новые возможности запустили на портале госуслуг Московской области для банков, которые участвуют в программах субсидирования и предоставляют малому и среднему бизнесу льготные кредиты. Теперь эти банки могут в онлайн-режиме заключать дополнительные соглашения к договору о предоставлении субсидий, сообщает пресс-служба регионального Мингосуправления.
«На портале продолжается оптимизация. Мы оцифровали несколько подуслуг, а также внедрили умный сервис, который по введенному ИНН автоматически заполняет в заявке номер соглашения и дату. Нововведения позволяют получить услугу проще и быстрее, а при оформлении заявления теперь удастся обойтись без ошибок», — отметила глава областного министерства Надежда Куртяник.Отмечается, что благодаря оптимизации банки — участники программы субсидирования бизнес-деятельности могут в электронном виде заключить допсоглашение к соглашению о выдаче субсидии. Кроме того, запрос о предоставлении плана-графика будет высылаться проактивно.
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Лев Каштанов