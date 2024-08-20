Подмосковную онлайн-карту отключений горячей воды посетили около 7 млн раз

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Почти 7 миллионов заходов зафиксировано на подмосковный онлайн-сервис «Карта коммунальных услуг» с момента его запуска в 2020 году, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.
«За время работы «Карты коммунальных услуг» этим сервисом воспользовались около семи миллионов раз. Большинство заходов — более 4,7 млн раз — зафиксировано с мобильных устройств и почти 2,3 млн — со стационарных компьютеров», — говорится в сообщении.На онлайн-карте размещается информация о датах планового отключения горячей воды, а также датах включения и отключения отопления. Кроме того, там есть контакты управляющих компаний и поставщиков ресурсов.
«Есть также опция подписки на «Карту». Подписавшиеся жители получают уведомления о плановых отключениях за месяц, неделю и день до отключения. В настоящее время этой возможностью воспользовались около пяти с половиной тысяч человек», — отметил вице-губернатор Московской области — министр энергетики региона Евгений Хромушин.«Карта коммунальных услуг» доступна по ссылке.
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