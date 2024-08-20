Подмосковную онлайн-карту отключений горячей воды посетили около 7 млн раз

До рождения Ноя Уолла врачи сообщили его родителям Шелли и Робу из Великобритании, что их сын никогда не сможет ходить, говорить и есть сам. Даже если ему удастся появиться на свет, он будет находиться в «состоянии овоща». Несмотря на неутешительные прогнозы врачей беременная британка решила сохранить сыну жизнь. О том, как сложилась судьба ребенка, на умерщвлении которого настаивали врачи, расскажет редакция «Радио 1».