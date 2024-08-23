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В Подмосковье теперь можно оформить договор на техобслуживание газового оборудования онлайн

В Подмосковье стало проще оформить договор на обслуживание газового оборудования
23 августа 2024, 14:00
Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

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Жителям Подмосковья стало проще оформить и подписать договор на техническое обслуживание газового оборудования. В регионе запущена соответствующая онлайн-услуга, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Техническое обслуживание газового оборудования проводится не реже раза в год. Это обязательное условие для поставки газа. На региональном государственном портале введена новая услуга, благодаря которой жители Московской области теперь могут не только подавать заявки на техобслуживание газового оборудования, не выходя из дома, но и подписывать договор онлайн», – отметили в ведомстве.
Чтобы оформить договор, нужно зайти в Личный кабинет и воспользоваться электронной цифровой подписью. Это цифровой аналог собственноручной подписи, которая и придаёт юридическую силу документам и обеспечивает защиту данных. Получить электронную цифровую подпись можно на сайте, предварительно зарегистрировавшись на «Госуслугах».



Заявку на заключение договора на техобслуживание газового оборудования необходимо подать по ссылке.

Документы можно направить через Личный кабинет. Далее следует ожидать проект договора от АО «Мособлгаз» во вкладке «Мои заявки».

Затем необходимо подпишите договор с помощью ЭЦП и отслеживать статус заявки в Личном кабинете.

Услуга для заявителей предоставляется бесплатно.

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#минчистоты
#подмосковье
#московская область
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#цифровизация
Приём заявок на всероссийский конкурс молодёжных проектов продлится до 12 сентября
23 августа 2024, 14:00

Фото: iStock/BartekSzewczyk

Конкурс социальных молодёжных проектов «Росмолодежь.Гранты 2 сезон» проводится в России, участники смогут претендовать на грантовую поддержку в размере до миллиона рублей, приём заявок завершится 12 сентября, сообщает пресс-служба Федерального агентства по делам молодёжи.
«Принять участие в конкурсе могут граждане России в возрасте от 14 до 35 лет, разработавшие какой-либо социальный проект. Регистрация проводится на платформе «Молодёжь России», — говорится в сообщении.
На конкурс можно прислать не более одного проекта по одной из 18 номинаций, в числе которых проекты, направленные на организацию занятости молодёжи, развитие молодёжного туризма, популяризацию спорта, поддержку творческих инициатив и развитие культурно-образовательной среды, борьбу с идеологией экстремизма в молодёжной среде и пр.

Подробная информация о конкурсе размещена по ссылке.

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В Звёздном городке собрали 87 тонн грузов для бойцов СВО
23 августа 2024, 13:42

Фото: пресс-служба правительства МО/Александра Степанова

Сбор гуманитарной помощи для участников специальной военной операции проводится в подмосковном Звёздном городке, об этом доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву доложил глава округа Евгений Баришевский, сообщает пресс-служба правительства региона.
«Мы уже доставили (в зону СВО — прим. ред.) 87 тонн различных грузов: это медикаменты, продукты, бытовые приборы окопные свечи, тактические вещи, сухие души, маскировочные сети, «броня», горюче-смазочные материалы, оптические приборы, рации, и многое другое», — сказал Евгений Баришевский.
Он добавил, что в округе с первых дней СВО работает группа помощи семьям бойцов, а с недавнего времени организован также сбор помощи для жителей Курской области.

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#звёздный городок
#гуманитарная помощь
#сво
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Дом-долгострой в Звёздном городке сдадут в эксплуатацию до конца года
23 августа 2024, 13:33

Фото: iStock/ilkercelik

Возведение девятиэтажного многоквартирного дома-долгостроя в Звёздном городке планируется завершить до конца текущего года, об этом доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву доложил глава округа Евгений Баришевский, сообщает пресс-служба правительства региона.
Квартиры в доме должны получить сотрудников Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина.

«Окончание работ по этому многоквартирному дому — до конца года. Сейчас уже идет распределение квартир. Дом девятиэтажный, в нём четыре подъезда, 144 квартиры. Он позволит расселить наших покорителей космоса из общежития», — сказал Евгений Баришевский.
Глава округа отметил, что дом очень удобно расположен: он находится рядом с Центром подготовки космонавтов.

В ходе встречи была затронута также тема благоустройства округа. В прошлом году здесь привели в порядок территорию Первого озера. Благоустроена также территория у спортивного центра «Галактика».

Кроме того, Евгений Баришевский о капремонте, запланированном в Доме космонавтов. Работы должны провести в 2025-26 годах.

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#долгострой
#звёздный городок
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#мкд
#дом
#андрей воробьёв
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Обновление 1,2 км теплосетей в Звёздном городке завершат к середине октября
23 августа 2024, 13:02

Фото: пресс-служба правительства МО/Александра Степанова

Программа по модернизации тепловых сетей реализуется в подмосковном Звёздном городке, о ходе работ губернатору Московской области Андрею Воробьёву доложил глава округа Евгений Баришевский, сообщает пресс-служба правительства региона.
«В настоящее время тепловые сети меняют на двух центральных магистральных участках, которые обеспечивают теплом и горячей водой все двадцать многоквартирных домов Звездного городка. Работы должны быть завершены к 15 октября», — сказал Евгений Баришевский.
Отмечается, что общая протяжённость тепловых сетей в Звёздном городке составляет 7,6 км. В период с 2017 по 2023 годы было обновлено 1,8 км труб. В текущем году заменить должны 1,2 км теплотрассы.

Глава округа также рассказал, как идёт подготовка домов к отопительному сезону.

«Сейчас ведётся промывка, опрессовка систем теплоснабжения по всем домам. На сегодняшний день готовность составляет 80 процентов. В ближайшие три недели мы достигнем показателя в 100 процентов», — отметил Баришевский.
Кроме того, он сообщил о ходе капремонта многоквартирных домов. В частности, 66% домов уже отремонтированы, в текущем и следующем годах в порядок приведут ещё пять домов. Ведётся также ремонт подъездов.

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#звёздный городок
#теплотрасса
#ремонт
#андрей воробьёв
#теплоснабжение
#капремонт
#капитальный ремонт
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Кормушки и GPS-трекеры: Кинолог Голубев рассказал о полезных устройствах для собак
Кинолог Голубев: gps-трекеры действительно полезны для собаки
23 августа 2024, 12:55

Фото: iStock/alexei_tm

Автоматические кормушки и поилки, катапульты для мячей, камеры видеонаблюдения, умные будки — рынок зоотоваров полон разнообразных предложений. Многие собаководы с энтузиазмом покупают различные гаджеты для своих питомцев, следят за новинками и постоянно экспериментируют с ними. Но действительно ли это необходимо для собаки?
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил, что gps-трекеры или автоматические кормушки действительно полезны для собаки.

«Но есть такие устройства, которые интересны лишь хозяину. Лучше потратить деньги на поход к грумеру или профессиональному дрессировщику, который поможет вам выстроить комфортную совместную жизнь с собакой, чем приобретать бесполезный гаджет, который не несет практической пользы», — сказал он.

На что обратить внимание


GPS-трекер

Это устройство особенно полезно для владельцев активных собак, которые часто берут их на природу и позволяют бегать без поводка. С помощью специального трекера, прикрепленного к ошейнику, хозяин может следить за перемещениями своей собаки и точно знать, где она находится.

Автоматические кормушки и поилки

Автоматическая кормушка может стать отличным решением для работающих хозяев, особенно когда собаке необходимо дробное питание. Она позволяет удаленно управлять подачей корма: вы заранее устанавливаете время и размер порции, и в нужный момент устройство самостоятельно насыпет в миску корм.

Катапульт для мячей

Если вы любите садоводство и часто берете своего питомца на дачу, вам может понадобиться способ занять его игрой, пока вы занимаетесь своими делами. В этом случае автоматическая катапульта для мячей станет отличным решением. Она запускает мячи, которые собака ловит и приносит обратно. Важно сначала продемонстрировать работу устройства, чтобы питомец понял, как им пользоваться. Обычно достаточно нескольких показательных запусков, чтобы собака с радостью начала бегать за мячами.

Интерактивные игрушки

Существует множество игрушек, которые могут помочь в развитии собаки. Среди них есть устройства, которые выдают корм при нажатии на определенную кнопку, головоломки и даже специальные устройства, позволяющие «общаться» с хозяином. Есть устройство, на котором располагаются кнопки-команды. При нажатии определенной кнопки собакой, звучит слово или набор слов, за которыми следует действие хозяина. Например, питомец жмет кнопку и раздается звуковая команда «гулять», в этот момент хозяин берет ошейник и ведет своего питомца на прогулку. Повторив эти действия многократно, собака поймет связь и будет просить владельца вывести ее на улицу.

Гриндер

Все собаки требуют регулярного ухода, независимо от породы. Это не только вопрос эстетики, но и профилактика серьезных проблем со здоровьем. Когти у собак растут с одинаковой скоростью в любое время года, поэтому их необходимо регулярно подстригать. Некоторые собаководы используют для этой цели гриндер — электрический когтерез для животных. Однако его использование требует осторожности, чтобы не навредить животному.

Кроме того, существует множество гаджетов, которые могут быть бесполезными для собаки. Например, умный дом с подсветкой и музыкой, массажер для головы. Важно ориентироваться на безопасность и практическую пользу любого устройства, чтобы сэкономить деньги или направить их на более полезные вещи.

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#собаки
#дом
#корм
#жизнь
#питание
#кинологи
#профилактика
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Роспотребнадзор выявил у трех производителей чая ядовитые вещества в продукции
Роспотребнадзор нашел пестициды в чаях «Ричард», «Гринфилд», «Три дружных слона»
23 августа 2024, 12:53

Фото: iStock/WiroKlyngz

Российским производителям чая поручили разработать программу по предотвращению вреда от пестицидов в их продукции. Об этом «Известиям» сообщили в Роспотребнадзоре.
Уточняется, что у компании ООО «Май» пестициды были обнаружены в зеленом листовом чае «Ричард». У компании «Орими» пестициды нашли в чае «Гринфилд». У Рязанской чаеразвесочной фабрики вредоносные вещества специалисты выявили в черном цейлонском чае под названием «Три дружных слона».

Ведомство потребовало изъять данные чаи из оборота, пишут «Известия». Отмечается, что предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований были направлены также и торговым сетям, которые реализовывали продукцию.

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#нарушения
#иммунитет
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Глава Одинцовского округа Иванов вручил паспорта юным жителям муниципалитета
23 августа 2024, 12:40

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.

Церемонию вручения паспортов провели для девяти четырнадцатилетних жителей Одинцовского округа, мероприятие состоялось в здании окружной администрации, документы ребята получили из рук главы округа Андрея Иванова, сообщает пресс-служба муниципалитета.
Мероприятие приурочили к Дню государственного фага России.

«22 августа наша страна отмечает День государственного флага, нашего символа —триколора, под которым Россия одерживает свои победы. В честь этого события мы собрали вас сегодня здесь, чтобы в торжественной обстановке вручить вам ваши первые паспорта. Искренне поздравляю вас, ваших родителей, бабушек и дедушек, родственников с этим знаковым событием», — сказал Андрей Иванов.
Ребята также получили в подарок по экземпляру книги «История государства Российского» Николая Карамзина.

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#одинцовский городской округ
#одинцово
#паспорт
#андрей иванов
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Стали известны новые подробности о расправе над царской семьей в доме Ипатьева
Краснов: во время расстрела царской семьи пули рикошетили от бриллиантов
23 августа 2024, 12:16

Фото: iStock/SergeyChayko

Генпрокурор России Игорь Краснов заявил, что в членов царской семьи Романовых во время расправы в доме Ипатьева стреляли неоднократно, так как пули рикошетили от бриллиантов и драгоценностей, которые были зашиты в одежде, передает ТАСС.
Краснов отметил, что впоследствии часть этих драгоценностей участники расправы забрали себе, а некоторые из бриллиантов отправились в архивы музеев. По словам генпрокурора, следователи тщательно изучали показания тех, кто расстреливал Романовых.

После стрельбы царскую семью добивали штыками, заключил Краснов.

В ночь на 17 июля 1918 года император Николай II, императрица Александра Федоровна, их дети и приближенные были расстреляны в Екатеринбурге в подвале дома горного инженера Николая Ипатьева, затем их тела были вывезены за пределы города.

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Власти Наро-Фоминска обсудили с жителями работу очистных сооружений
23 августа 2024, 12:11

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.

Очередная выездная администрация состоялась в Наро-Фоминском городском округе, в ней приняли участие представители областного министерства жилищно-коммунального хозяйства. Главной темой встречи стала работа очистных сооружений округа, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Жители обращались по очистным сооружениям и в Апрелевке, и в Наро-Фоминске. Положительные решения ужу есть. По всем очистным принята проектная документация, по апрелевским — есть контракт на проведение строительно-монтажных работ, а реконструкция наро-фоминских учреждений заложена в государственную программу на 2026-27 годы», — рассказал замглавы Наро-Фоминского городского округа Алексей Гусаков.
Он добавил, что власти округа написали обращение в МинЖКХ Московской области с просьбой сдвинуть срок реконструкции очистных сооружений Наро-Фоминска на 2025 год.

«Думаю, в ближайшее приступим к работам», — подчеркнул Андрей Гусаков.
В ходе выездной администрации также был поднят вопрос об организации и совершенствовании раздельного сбора мусора в Подмосковье, а также о том, когда в Наро-Фоминске откроют площадку «Мегабак».

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#наро-фоминск
#выездная администрация
#очистные сооружения
#жкх
#раздельный сбор мусора
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