В Подмосковье теперь можно оформить договор на техобслуживание газового оборудования онлайн

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Жителям Подмосковья стало проще оформить и подписать договор на техническое обслуживание газового оборудования. В регионе запущена соответствующая онлайн-услуга, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Техническое обслуживание газового оборудования проводится не реже раза в год. Это обязательное условие для поставки газа. На региональном государственном портале введена новая услуга, благодаря которой жители Московской области теперь могут не только подавать заявки на техобслуживание газового оборудования, не выходя из дома, но и подписывать договор онлайн», – отметили в ведомстве.Чтобы оформить договор, нужно зайти в Личный кабинет и воспользоваться электронной цифровой подписью. Это цифровой аналог собственноручной подписи, которая и придаёт юридическую силу документам и обеспечивает защиту данных. Получить электронную цифровую подпись можно на сайте, предварительно зарегистрировавшись на «Госуслугах».
Заявку на заключение договора на техобслуживание газового оборудования необходимо подать по ссылке.
Документы можно направить через Личный кабинет. Далее следует ожидать проект договора от АО «Мособлгаз» во вкладке «Мои заявки».
Затем необходимо подпишите договор с помощью ЭЦП и отслеживать статус заявки в Личном кабинете.
Услуга для заявителей предоставляется бесплатно.
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Лора Луганская