На подмосковном портале госуслуг запустили сервис по вывозу ненужных вещей

Видео: пресс-служба Мингосуправления МО
Отправить заявку на вывоз ненужных вещей в Московской области теперь можно через региональный портал госуслуг, новая опция размещена на главной странице портала в разделе «Сервисы», сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.
«Раньше для того, чтобы правильно утилизировать бытовую технику, её нужно было самостоятельно отвезти в специальные бункеры для крупногабаритных отходов. Новый сервис позволяет избавиться от ненужных вещей просто и быстро. Все, что требуется, — оформить онлайн-заявку. (…) Вывезти можно разные вещи — от старой мебели до автомобиля. А заявка оформляется онлайн в несколько кликов», — отметила глава областного министерства Надежда Куртяник.Для оформления заявки нужно авторизироваться на портале госуслуг, выбрать из списка предмет, который нужно вывезти, указать адрес, удобную дату и время и свои контакты. После этого с заявителем свяжутся, чтобы подтвердить заявку и сроки вывоза. Предметы их металла и крупногабаритная техника вывозится бесплатно, мебель, деревянные предметы и макулатура — на платной основе, цены указаны на странице сервиса.
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