На подмосковном портале госуслуг за год оформили 85 тыс. разрешений на такси

Фото: пресс-служба Минтранса МО
На портале госуслуг Московской области в 2024 было подано более 85 тыс. заявлений для получения разрешений заниматься перевозками на такси. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления региона.
«Услуга «Предоставление, аннулирование действия разрешения на такси» доступна на региональном портале в разделе «Бизнесу» – «Развитие бизнеса» – «Лицензирование и разрешения» и в мобильном приложении «Добродел». Получить её могут юрлица, индивидуальные предприниматели и самозанятые», – говорится в сообщении.Для подачи заявления нужно авторизоваться на портале с помощью ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы. Оформлять разрешение необходимо на каждое транспортное средство. Сделать это можно по одному онлайн-заявлению.
Как отметили в ведомстве, получить услугу заявителю помогают цифровые сервисы. Реестровые записи участвующих в разрешении машин заполнят
автоматически, проверят уникальность ввода данных об автомобиле и наличие свидетельства о регистрации в реестре легковых такси.
Оформить электронное разрешение, получить ответ на вопросы о подмосковном такси перевозчикам помогает чат-бот «Анна».
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Лора Луганская