В Подмосковье запустили онлайн-сервис по проверке границ приаэродромных зон

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Узнать, попадает ли земельный участок в Московской области в приаэродромную зону, теперь можно в онлайн-режиме — через региональный портал госуслуг, сообщает перс-служба Мингосуправления Подмосковья.
«Новый сервис мгновенно проверит кадастровый номер, и если участок попадает в зону аэродромов, то система автоматически подготовит об этом справку. В справке будут указаны все пересечения, ограничения и правила использования земель», — объяснила министр госуправления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.Она добавила, что выписка с информацией об участке, которую получит заявитель, будет заверена цифровой подписью профильного ведомства.
Ссылка на новую услугу «Пересечение зон аэродромов» размещена на главной странице областного госпортала.
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