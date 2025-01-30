В Подмосковье оптимизировали онлайн-услуги по оформлению выплат на аренду жилья

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Услуги по оформлению выплат на аренду жилья для педагогов и медицинских работников Московской области на региональном госпортале сделали более удобными для пользователей, сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.
«К онлайн-услугам по выплате компенсаций на аренду жилья подключили сервис получения согласия супруга на обработку персональных данных в электронном виде. Благодаря этому нововведению к заявке больше не нужно прикладывать отсканированный документ о согласии. Уведомление о том, что нужно дать согласие, поступит в личный кабинет на подмосковном портале госуслуг тому члену семьи, который указан в заявлении», — пояснила министр государственного правления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник.Заявление на получение выплат за аренду жилья подаётся через раздел областного госпортала «Соцподдержка» — «Соцпомощь». Решение по заявлению поступит в личный кабинет в течение десяти рабочих дней. Услуга предоставляется бесплатно.
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