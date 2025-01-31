В приложении «Добродел» можно заказать документы из госархива Подмосковья

В Москве в эти выходные, 1 и 2 февраля, ожидаются преимущественно плюсовые температуры, дожди и мокрый снег. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его информации, в субботу будет от +3 до +5 градусов, в воскресенье — от -2 до +2.