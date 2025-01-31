В приложении «Добродел» можно заказать документы из госархива Подмосковья

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В мобильном приложении «Добродел» работает опция заказа документов из государственного архива Московской области, пользователи могут воспользоваться этим в любое время и в любом месте, сообщает пресс-служба подмосковного Мингосуправления.
«Из госархива можно заказать документы, касающиеся информации о бракосочетаниях и рождениях, о смерти родственников до 1924 года, о наградах, усыновлениях и удочерениях, о трудовом стаже, зарплате, недвижимом имуществе, об истории домов и улиц и о многом другом», — отмечается в сообщении.Заказать документы из госархива можно в разделе «Услуги» — «Все услуги» — «Личные документы» — «Выдача архивных справок, архивных выписок, архивных копий и информационных писем». Документы, заверенные электронной подписью, поступят в личный кабинет заявителя.
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