В Подмосковье запустили мобильный сервис соцуслуг

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Раздел «Соцуслуги» появился в мобильное приложении «МОё Подмосковье», сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«С помощью раздела «Соцуслуги» пользователи могут найти ближайший социальный центр и выбрать нужные им услуги. В приложении «МОё Подмосковье» есть также разделы, посвящённые паркам, библиотекам, спорту и культуре», — отметила первый зампред регионального правительства Людмила Болатаева.В разделе «Соцуслуги» мобильного приложения «МОё Подмосковье» собрана информация о примерно 130 социальных центрах — их адреса, режим работы, перечень предоставляемых услуг и расписание реабилитационных занятий. Кроме того, с помощью приложения можно нанять сиделку, взять в аренду средство реабилитации, а также заказать социальное такси. Статус поданных заявок отслеживается через личный кабинет.
Приложение «МОё Подмосковье» можно скачать по ссылке.
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