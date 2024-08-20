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Группа Artik & Asti поддержала акцию «Доброе дело. Нашим школьникам»

20 августа 2024, 14:00
Фото: пресс-служба правительства МО

Фото: пресс-служба правительства МО

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Участие в благотворительной подмосковной акции «Доброе дело. Нашим школьникам», направленной на сбор канцелярских принадлежностей для ребят из приграничных районов Курской и Белгородской областей, приняла группа Artik & Asti, сообщает пресс-служба правительства Московской области.
В рамках поддержки акции солистка группы Seville посетила региональный ресурсный центр движения «Волонтёры Подмосковья» в Химках.

«Очень приятно, что вы вносите такой важный вклад в доброе дело. Спасибо каждому из вас, что помогаете по зову сердца. Благодаря таким замечательным акциям у ребят будет возможность получить все необходимое к началу учебного года», — сказала Seville.


Ранее сообщалось, что гуманитарную помощь для жителей Курской и Белгородской областей, а также новых территорий России собирают в Московской области в 85 волонтёрских пунктах. Адреса и графики их работы размещены на сайте движения «Волонтёры Подмосковья».

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#курская область
#гуманитарная помощь
#школьники
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#московская область
#подмосковье
#химки
Волоколамский школьный «Зелёный патруль» посчитал аистов в Подмосковье
20 августа 2024, 14:13

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Ребята из школьного лесничества «Зелёный патруль» Волоколамского городского округа приняли участие в Международном учёте белых аистов. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Школьники нашли 12 гнёзд и понаблюдали за восемью парами аистов, которые вывели 26 птенцов. Все сведения переданы в Союз охраны птиц России. В ходе наблюдения члены школьного лесничества обнаружили, что люди специально обустраивают подходящие для гнездовья аистов места вблизи своих домов», – говорится в сообщении.
Как отметили в Комлесхозе, белый аист в Подмосковье – восстанавливающийся в численности вид. Новые места гнездования ежегодно выявляются благодаря мониторингу гнёзд специалистами и натуралистами.

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#комлесхоз мо
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#природа
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Ж/д переезд у станции Каналстрой перекроют 22 августа на несколько часов
20 августа 2024, 13:40

Фото: пресс-служба администрации Дмитровского г.о.

Движение по железнодорожному переезду у станции Каналстрой Савёловского направления будет перекрыто днём в четверг, 22 августа, на три часа, сообщает пресс-служба администрации Дмитровского округа.
«Железнодорожный переезд 73 км 6 пк, расположенный на участке автодороги А-104 «Москва —Дмитров —Дубна — Дмитров — МБК», перекроют 22 августа с 12:00 до 15:00. В это время там будут проводиться противоаварийные работы по замене дефектного рельса», — говорится в сообщении.
На время ремонтных работ железнодорожный переезд полностью разберут. Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, учесть информацию о перекрытии информацию при планировании маршрутов и заранее выбрать пути объезда.

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#дмитровский городской округ
#железнодорожный переезд
#перекрытие
#трасса
#дороги
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В городском парке Электрогорска проводят обработку от клещей
20 августа 2024, 13:24

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Противоклещевая обработка проводится в городском парке Электрогорска сегодня, 20 августа, жителей и гостей города просят временно отказаться от прогулок там, сообщает пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа.
«Мы призываем быть внимательными и осторожными при посещении нашего парка в ближайшие несколько дней и по возможности ограничить себя и близких сегодня от прогулок по этой территории», — сказали в руководстве парка.
Отмечается, что обработка проводится путём опрыскивания травы и земли специальным акарицидным средством. Оно безопасно для людей и других теплокровных, в природе быстро разрушается, при этом правила безопасности допускают появление людей и животных на обработанном участке не ранее, чем спустя три часа после опрыскивания. А полностью карантин снимается через три дня.

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#электрогорск
#клещи
#парк
#павловский посад
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Намек на интим: из-за чего Абдулов лишился дорогого имущества и кто теперь спит в его постели
20 августа 2024, 13:05

Фото: РИА Новости/Галина Кмит

Александр Абдулов начал строительство своего дачного дома на Валдае в начале 2000-х годов. После его смерти наследникам долгое время не удавалось реализовать имущество. Наконец, усадьба нашла нового владельца. О том, кто стал хозяином в доме артиста и какие «грехи» Абдулова до сих пор не забыты расскажет редакция «Радио 1».

Дача Абдулова: где находится


Дача расположена в центре Валдая, всего в 150 метрах от живописной набережной. Участок был приобретен Абдуловым после его работы над фильмом «Тихие омуты» режиссера Эльдара Рязанова в 2000 году, когда съемки проходили в соседней деревне Долгие Бороды.

Народный артист ушел из жизни от онкологического заболевания в 2008 году в возрасте 54 лет. Имущество унаследовали его жена Юлия, дочь Евгения и мать Людмила Александровна. Дача, которая досталась Юлии, была выставлена на продажу за семь миллионов рублей, а позже цена снизилась до пяти миллионов.

Ходили слухи о том, что город намеревался превратить дачу в музей памяти Абдулова, финансирование этого проекта не нашлось. В итоге усадьбу приобрела молодая семья для частных мероприятий.

Кто хозяин дачи Абдулова


Нынешним хозяином дачи является местный житель Егор.

«Было тяжело наблюдать, как одна из наших городских достопримечательностей — дача любимого артиста — постепенно разрушается, многие вещи пришли в негодность. За домом требуется уход, особенно учитывая, что это деревянное строение. После смерти Абдулова о нем никто не заботился», — сообщил новый владелец.

Егор и его жена купили дачу для собственного проживания, но так как реставрация требует значительных инвестиций, они решили сдавать дом в аренду в летний сезон. Новые владельцы отмечают, что дача артиста является единственным домом отдыха на Валдае, где есть пять больших спален. Зачастую дачу арендуют семьи или большие компании.
Фото: РИА Новости/Владимир Родионов

Зависимость Абдулова


Поклонники Александра Абдулова до сих пор с теплом вспоминают любимого артиста и пересматривают фильмы с его участием. Однако есть и те, кто даже после смерти не может забыть о скандалах, в которые неоднократно угождал артист. Известно, что Абдулов серьезно увлекался азартными играми. Однажды он выиграл свыше 10 тысяч долларов, но, не умея вовремя остановиться, через час растратил все деньги.

С течением времени справиться с игроманией стало невозможно, и он даже продал свою квартиру ради очередной игры. В одном из казино у Абдулова также произошла потасовка со скандальным журналистом Отаром Кушанашвили. В ходе конфликта Александр набросился на оппонента и несколько раз ударил его кулаком по лицу.

Тогда близкие артиста обратились к экстрасенсу, который на время помог Абдулову избавиться от зависимости, после чего он также искал поддержку у психиатра.

Обвинения в домогательствах


Абдулов также несколько раз обвинялся в домогательствах. Первый казус случился в период прохождения фестиваля в Минске. Александр попросил у стоящей рядом девушки завязать ему галстук, на что та ответила резко отрицательно и тотчас вышла за дверь. Как оказалось, подобная просьба на белорусском прозвучала, как намек на интим.

В 2000 году было опубликовано интервью с телохранителем Абдулова, в котором девушка рассказала о домогательствах со стороны артиста. По ее словам, актер якобы воспринимал ее как работницу сферы интим-услуг и всячески пытался склонить к близким отношениям.

Нельзя не отметить скандальную книгу журналистки Дарьи Асламовой «Записки дрянной девчонки», в которой автор пишет о своей связи с Абдуловым и его методах соблазнения. Актер на вопросы журналистов о Дарье ответил: «Я ей простил всё».

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В Раменском округе привели в порядок пешеходные переходы у школ
20 августа 2024, 12:59

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.

45 пешеходных переходов, расположенных рядом с образовательными заведениями Раменского городского округа, привели в порядок перед началом учебного года, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В Раменском округе рядом с учебными заведениями находится 45 пешеходных переходов — 25 из них — на региональных дорогах, 19 — на муниципальных и один на федеральной трассе. Все эти переходы приведены в соответствие с требованиями по обеспечению безопасности дорожного движения», — отметил замглавы округа Владимир Жиров.
На пешеходных переходах обновили разметку и дорожные знаки, обустроили искусственные неровности, проверили светофоры и ограждения, а также проложили тротуары вдоль подъездных дорог.

В муниципалитете добавили, что сейчас ведётся обустройство нового пешеходного перехода у школы, построенной на Высоковольтной улице. Работы планируется завершить до 26 августа.

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#раменский городской округ
#раменское
#пешеходный переход
#безопасность
#дороги
#школы
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Выплату на новорождённого в Подмосковье получили более 35,5 тыс. человек
20 августа 2024, 12:45

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Более тридцати пяти с половиной тысяч родителей получили единовременную выплату на новорождённого в Московской области с начала года, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.
Выплата составляет 20 тысяч рублей, при этом родители могут выбрать или деньги, или подарочный набор «Я родился в Подмосковье».

«Чаще всего семьи выбирают именно выплату, чтобы самостоятельно купить все необходимое для малыша. С начала года свыше 35,5 тысяч родителей уже получили такую выплату», — отметила первый зампред правительства Московской области Людмила Болатаева.
В министерстве отметили, что выплата на новорождённого предоставляется из регионального бюджета, общий объём выделенных на это средств превысил 710 миллионов рублей.

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#выплаты
#новорождённые
#минсоцразвития мо
#московская область
#соцподдержка
#подмосковье
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Подмосковье и Ташкентская область будут обмениваться образовательными практиками
20 августа 2024, 12:30

Фото: пресс-служба правительства МО

Московская и Ташкентская области будут перенимать друг у друга лучшие практики в сфере образования, об этом договорились губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв и заместитель хокима Ташкентской области Отабек Султанбеков, сообщает пресс-служба правительства российского региона.
Встреча состоялась в Доме правительства Московской области, в состав узбекской делегации вошли представители хокимията Ташкентской области, а также директора местных школ и детсадов.

«К нам приехала большая делегация из Узбекистана, в составе которой представители сферы образования. Очень приятно, что мы имеем возможность сегодня обсудить гуманитарную повестку двух стран. Наша цель сегодня — обсудить с коллегами систему взаимодействия, сотрудничества в образовании», — заявил Андрей Воробьёв.
Делегация пробует в Московской области неделю, для них организована насыщенная программа, включающая, в частности, посещение Технолицея имени В.И. Долгих в Истре.

«У нас очень плотный график. Наша делегация благодарна за гостеприимство», — сказал Отабек Султанбеков.
Членам делегации рассказали о действующих в Московской области трёх образовательных кластерах для одарённых детей, а также о системе рейтингования школ и образовательных стандартах. Кроме того, внимание прибывших представителей муниципальной власти обратили на систему работы и взаимодействия с жителями, организованную с помощью Центра управления регионом.

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#узбекистан
#московская область
#образование
#андрей воробьёв
#подмосковье
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В Подольске полностью восстановили электроснабжение после отключения
20 августа 2024, 12:04

Фото: istockphoto / Vadym Terelyuk

Электроснабжение в подмосковном городе Подольске, где утром без света остались дома и социальные объекты, полностью восстановлено. Об этом РИА Новости сообщили в министерстве энергетики Московской области.
«Электроснабжение потребителей городского округа Подольск было нарушено из-за автоматического отключения воздушной линии напряжением 110 киловольт. Однако оперативно все абоненты были переведены на резервное питание, и сейчас обесточенных потребителей нет», — сообщили в министерстве

Ранее, по данным Министерства энергетики, из-за полного погашения работы подстанции № 480 «Северово» и подстанции № 104 «Климовская» в Подольске произошло отключение электроснабжения. Без напряжения остались 32 фидера и 301 трансформаторная подстанция.

Кроме того, администрация города сообщила в своём Telegram-канале об отключении семи котельных. Также были обесточены 14 школ, 26 детских садов, 14 больниц, МФЦ, техникум, администрация, детский реабилитационный центр и троллейбусная тяга. В город были направлены 13 передвижных электроустановок.

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Подмосковную онлайн-карту отключений горячей воды посетили около 7 млн раз
20 августа 2024, 11:48

Фото: iStock/nikkytok

Почти 7 миллионов заходов зафиксировано на подмосковный онлайн-сервис «Карта коммунальных услуг» с момента его запуска в 2020 году, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.
«За время работы «Карты коммунальных услуг» этим сервисом воспользовались около семи миллионов раз. Большинство заходов — более 4,7 млн раз — зафиксировано с мобильных устройств и почти 2,3 млн — со стационарных компьютеров», — говорится в сообщении.
На онлайн-карте размещается информация о датах планового отключения горячей воды, а также датах включения и отключения отопления. Кроме того, там есть контакты управляющих компаний и поставщиков ресурсов.

«Есть также опция подписки на «Карту». Подписавшиеся жители получают уведомления о плановых отключениях за месяц, неделю и день до отключения. В настоящее время этой возможностью воспользовались около пяти с половиной тысяч человек», — отметил вице-губернатор Московской области — министр энергетики региона Евгений Хромушин.
«Карта коммунальных услуг» доступна по ссылке.

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