Группа Artik & Asti поддержала акцию «Доброе дело. Нашим школьникам»

Фото: пресс-служба правительства МО
Участие в благотворительной подмосковной акции «Доброе дело. Нашим школьникам», направленной на сбор канцелярских принадлежностей для ребят из приграничных районов Курской и Белгородской областей, приняла группа Artik & Asti, сообщает пресс-служба правительства Московской области.
В рамках поддержки акции солистка группы Seville посетила региональный ресурсный центр движения «Волонтёры Подмосковья» в Химках.
Ранее сообщалось, что гуманитарную помощь для жителей Курской и Белгородской областей, а также новых территорий России собирают в Московской области в 85 волонтёрских пунктах. Адреса и графики их работы размещены на сайте движения «Волонтёры Подмосковья».
Читайте также:
Из Дубны за день отправили 500 кг помощи жителям Курской области
Из Химок жителям Курской области отправили свыше 3 тонн гуманитарного груза
В Котельниках стартовала акция «Доброе дело. Нашим школьникам»
«Очень приятно, что вы вносите такой важный вклад в доброе дело. Спасибо каждому из вас, что помогаете по зову сердца. Благодаря таким замечательным акциям у ребят будет возможность получить все необходимое к началу учебного года», — сказала Seville.
Ранее сообщалось, что гуманитарную помощь для жителей Курской и Белгородской областей, а также новых территорий России собирают в Московской области в 85 волонтёрских пунктах. Адреса и графики их работы размещены на сайте движения «Волонтёры Подмосковья».
Читайте также:
Из Дубны за день отправили 500 кг помощи жителям Курской области
Из Химок жителям Курской области отправили свыше 3 тонн гуманитарного груза
В Котельниках стартовала акция «Доброе дело. Нашим школьникам»
Лев Каштанов