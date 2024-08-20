Волонтёры Подмосковья отправили ещё 20 тонн гуманитарной помощи курянам

Фото: Волонтёры Подмосковья
«Волонтёры Подмосковья» отправили вторую фуру с помощью жителям Курской области в рамках регионального проекта «Доброе дело», поддержанного губернатором Андреем Воробьёвым.
Курянам направлены питьевая вода, средства личной гигиены, чай, кофе, сладости, сухие каши, лапша и супы, матрасы, новая одежда и обувь, чайники, электроплиты, генераторы и многое другое. Это уже 150 рейс в рамках региональной акции «Доброе дело».
В Московской области был объявлен специальный сбор «Курск, мы рядом!». Помимо основных 86 пунктов приёма гуманитарной помощи, в городских округах открыли ещё 83 дополнительных точек. Всю неделю жители Подмосковья приносили туда самое необходимое, а добровольцы собрали груз на центральном складе в Балашихе, откуда и отправилась фура. Координирует работу волонтеров Министерство информации и молодёжной политики Московской области.
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В Московской области был объявлен специальный сбор «Курск, мы рядом!». Помимо основных 86 пунктов приёма гуманитарной помощи, в городских округах открыли ещё 83 дополнительных точек. Всю неделю жители Подмосковья приносили туда самое необходимое, а добровольцы собрали груз на центральном складе в Балашихе, откуда и отправилась фура. Координирует работу волонтеров Министерство информации и молодёжной политики Московской области.
«Акция нашла отклик в сердцах жителей Подмосковья, так как речь идёт о наших соотечественниках, в дома которых пришло несчастье. Жители региона собрали более 60 тонн за очень короткие сроки. Наши волонтёры каждый день работали в распределительном центре Балашихи, сортируя и упаковывая собранные товары, чтобы скорее отправить следующий рейс в Курскую область. Мы понимаем, насколько сейчас актуальна эта помощь, поэтому продолжаем эту работу», – рассказала министр информации и молодёжной политики Подмосковья Екатерина Швелидзе.Подмосковье также разместило у себя эвакуированных из Курской области, которые были вынуждены покинуть дома. Большая часть из них – дети. Также добровольцы собирают и доставляют адресную помощь для приехавших из Курска, чтобы их пребывание в Московской области было максимально комфортным.
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Лора Луганская