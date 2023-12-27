На подстанциях Подмосковья установили 80 новых трансформаторов

В нескольких регионах России узаконили эвтаназию бездомных животных. Если в течение 30 дней после отлова не объявится хозяин, собаку умертвят. Законодатели уверены, что это решит сразу несколько проблем. Однако общественники уверены, что это не поможет сократить число животных на улице.