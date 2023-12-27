На подстанциях Подмосковья установили 80 новых трансформаторов

Фото: пресс-служба министерства энергетики Московской области
За две недели в Московской области установили 80 трансформаторов. Об этом сообщила пресс-служба министерства энергетики Московской области.
Обновление трансформаторов проходило в рамках реализации программы по повышению надежности и качества электроснабжения потребителей.
29 новых трансформаторов было установлено на юге области в Чехове, Серпухове, Ступино, Домодедово Ленинском и Раменском. В городских округах Солнечногорск, Мытищи, Красногорск, Дмитровский, Сергиев Посад и Клин в общей сложности обновили 16 трансформаторов, а на востоке региона - 20 штук в Щелково, Егорьевске, Коломне, Воскресенске и Богородске.
Также обновление прошло в Лотошино, Наро-Фоминске, Волоколамске, Одинцово и Шаховской.
Стоит отметить, что новое электрооборудование обеспечит бесперебойную работу распределительных сетей в период низких температур.
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29 новых трансформаторов было установлено на юге области в Чехове, Серпухове, Ступино, Домодедово Ленинском и Раменском. В городских округах Солнечногорск, Мытищи, Красногорск, Дмитровский, Сергиев Посад и Клин в общей сложности обновили 16 трансформаторов, а на востоке региона - 20 штук в Щелково, Егорьевске, Коломне, Воскресенске и Богородске.
Стоит отметить, что новое электрооборудование обеспечит бесперебойную работу распределительных сетей в период низких температур.
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Мира Полтева