Ремонтные бригады «Россети» убрали 1,5 тысячи падающих деревьев на электросети

Фото: пресс-служба министерства энергетики Московской области
Энергетики расчистили от «боковых» деревьев трассы 89 магистральных ЛЭП в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба министерства энергетики Московской области.
Сотрудниками ликвидировались деревья, которые могли пасть на линии электропередачи 220-500 кВ в Московской области.
Стоит отметить, что большое количество электросетей проходят через лесные массивы, где падение дерева или наклон ствола при обледенении кроны может стать причиной технологического нарушения. Именно во избежании данных аварий энергетиками выявляются и удаляются деревья, которые растут на недопустимом расстоянии от ЛЭП.
Читайте также:
В Подмосковье за год построили и обновили 48 котельных
Число обращений к сервисам подмосковного Геопортала за год выросло на 20%
Спасатели «Мособлпожспас» провели рейды на подмосковных горках
«Наибольшие объемы работ произведены в северной части Подмосковья: на ЛЭП сверхвысокого класса напряжения 500 кВ «Ногинск — Бескудниково» и «Трубино — Бескудниково», которые входят в состав Московского энергокольца. Удаление «боковых» деревьев выполнялось при помощи бензопил. Для вывоза порубочных остатков был использован грузовой автотранспорт», - поделились в ведомстве.
Читайте также:
В Подмосковье за год построили и обновили 48 котельных
Число обращений к сервисам подмосковного Геопортала за год выросло на 20%
Спасатели «Мособлпожспас» провели рейды на подмосковных горках
Мира Полтева