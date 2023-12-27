В восьми районах Ярославской области ввели режим ЧС

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Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что в восьми районах области из-за отключения электричества на фоне непогоды ввели режим ЧС. Об этом глава региона написал в своём Телеграм-канале.
«Из-за погодных условий в регионе сложилась критическая ситуация с подачей электроэнергии. В срочном порядке провели комиссию по чрезвычайным ситуациям с участием МЧС, МРСК «Ярэнерго», прокуратуры, глав муниципальных районов. Режим ЧС введён в восьми районах области», — говорится в публикации.
Евраев уточнил, что речь идёт о городском округе Переславль-Залесский, Угличском, Борисоглебском и Большесельском районах. Основной причиной отключения стали сильнейший снегопад, обрывающий электролинии, а также несвоевременная расчистка просек ЛЭП.
«В каждом районе принимаются свои дополнительные меры по поддержке людей», — добавил губернатор.
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