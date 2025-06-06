В Домодедове прошел рейд по выявлению нелегальной перевозки стройотходов

На территории городского округа Домодедово прошёл профилактический рейд, направленный на выявление и пресечение случаев нелегальной транспортировки строительных отходов, сноса и грунтов, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
В мероприятии приняли участие инспекторы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области при содействии представителей регионального Минэкологии, полиции и Главного управления региональной безопасности.
В ходе рейда было проверено 27 транспортных средств. У пяти водителей отсутствовали документы, подтверждающие законность перевозки отходов. В отношении нарушителей составлены административные протоколы по части 1 статьи 8.2 КоАП РФ и части 1 статьи 6.26 КоАП Московской области.
Напоминаем, что разрешение на перевозку строительных отходов и грунтов можно оформить через региональный портал госуслуг. Этот документ необходим для законного вывоза строительного мусора с места его образования на перерабатывающие объекты и помогает избежать административной ответственности.