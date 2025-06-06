В Домодедове прошел рейд по выявлению нелегальной перевозки стройотходов

06 июня 2025, 09:19

оригинал Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

На территории городского округа Домодедово прошёл профилактический рейд, направленный на выявление и пресечение случаев нелегальной транспортировки строительных отходов, сноса и грунтов, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.