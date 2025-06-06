В Подмосковье задержали продуктового вора
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Мужчину, попытавшегося похитить продукты в сетевом магазине в Коломне, задержали сотрудники вневедомственной охраны. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
«Мужчина зашёл в известный гипермаркет, нагрузил продуктами полную тележку и вывез её за пределы касс, не оплатив товары. Работник службы безопасности магазина заметил это по камерам видеонаблюдения и нажал кнопку тревожной сигнализации», — говорится в сообщении.Росгвардейцы оперативно прибыли по вызову и задержали злоумышленника. Общая сумма ущерба, нанесённого магазину, составила 16 тысяч рублей. Неудачливого похитителя еды передали полиции. Выяснилось, что это 33-летний мужчина, которого ранее уже судили за кражу.
По факту похищения продуктов проводится проверка.