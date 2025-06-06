Второй за день автомобиль с подозрительным предметом осматривают кинологи в Москве
В Москве кинологи проверяют автомобиль BMW с подозрительным предметом под капотом. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что машину оцепили в районе Кунцево, на Молодогвардейской улице. Очевидцы сообщают о работе полицейских на месте.
В районе бензобака на магнит прикреплена коробка. Не исключено, что это самодельное взрывное устройство (СВУ).
Ранее в этот день силовики уже проверяли один автомобиль. В том же столичном районе, на улице Леси Украинки был обнаружен подозрительный автомобиль KIA Optima, на днище которого заметили подозрительный предмет. Позднее взрывотехники изъяли и обезвредили устройство.
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