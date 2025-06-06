Второй за день автомобиль с подозрительным предметом осматривают кинологи в Москве

06 июня 2025, 13:51

Baza: в Москве вслед за Kia обнаружена BMW с подозрительным предметом

Фото: iStock/blinow61

В Москве кинологи проверяют автомобиль BMW с подозрительным предметом под капотом. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.