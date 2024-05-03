На полигоне ТКО «Егорьевский» завершили устройство системы дегазации

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
Рекультивация полигона твёрдых коммунальных отходов (ТКО) «Егорьевский» проводится в городском округе Егорьевск, система дегазации уже полностью готова, в целом работы завершены на 97%, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
«Выполнены все самые сложные работы по рекультивации полигона, включая устройство защитного экрана и системы дегазации. Сейчас на завершающем этапе работ находится устройство дорожной одежды и благоустройство территории. Всё выполняется строго по графику», — отметил глава Минэкологии региона Тихон Фирсов.Он напомнил, что полностью рекультивацию полигона ТКО «Егорьевский» планируется завершить до конца мая текущего года.
В министерстве также отметили, что до конца года в Московской области будет завершена рекультивация ещё пяти мусорных полигонов.
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