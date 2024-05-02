Ущерб от нелегальной свалки в Ленинском округе оценили в 19 млн рублей

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
Нелегальную свалку строительных отходов выявили в Ленинском городском округе на землях, принадлежащих предпринимательнице из Москвы. Теперь министерство экологии и природопользования Московской области через суд требует от женщины возмещения нанесённого почвам ущерба в размере свыше 19 млн рублей, сообщает пресс-служба ведомства.
«Свалка была обнаружена в деревне Коробово Ленинского округа. Хозяйка участка не обеспечила контроль за состоянием своих земель. В результате был нанесён ущерб, превысивший 19 миллионов рублей. Мы будем настаивать на возмещении этой суммы», — пояснил глава Минэкологии региона Тихон Фирсов.Иск о возмещении ущерба областное министерство подало в Арбитражный суд Москвы. Кроме того, владелице занятых свалкой земельных участков было объявлено предупреждение о недопустимости нарушения природоохранного законодательства.
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