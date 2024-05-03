Рузское предприятие оштрафовали за размещение отходов у источников водоснабжения

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
Штраф за нарушение природоохранного законодательства и санитарных нормативов получила компания «Полярис-плюс» из-за размещения отходов рядом с источником водоснабжения, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
«ООО «Полярис-плюс» специализируется на разведении крупного рогатого скота и производстве молока, деятельность базируется в деревне Барынино Рузского городского округа. В ходе прокурорской проверки было установлено, что компания размещает отходы на открытом грунте в первом поясе зоны санитарной охраны источников водоснабжения. Кроме того, мусор был обнаружен в колодце для сбора ливневых вод», — говорится в сообщении.На основании материалов, подготовленных по итогам прокурорской проверки, Минэкологии области привлекло компанию к ответственности и наложило штраф.
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