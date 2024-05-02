В Долгопрудном поймали трёх нелегальных перевозчиков мусора

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
Трёх водителей, перевозивших строительный мусор без необходимых разрешительных документов, задержали в городском округе Долгопрудный, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
«Все три водителя перевозили строительные грунты и стройотходы, не оформляя электронные талоны. Нарушителей привлекли к административной ответственности в виде штрафов», — уточнил глава Минэкологии региона Тихон Фиросов.В министерстве добавили, что полицейские изъяли автомобили, на которых нелегально перевозился мусор, и отправили их на штрафную стоянку.
Ранее сообщалось, что в Ленинском городском округе была обнаружена нелегальная свалка строительных отходов, ущерб от неё составил более 19 млн рублей.
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