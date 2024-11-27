На портал госуслуг Подмосковья подано 11,5 тыс. уведомлений о сносе здания

Фото: Фотобанк МО
На региональный портал госуслуг Московской области с января поступило более 11,5 тыс. уведомлений о начале сноса объекта капитального строительства и о его завершении. Такими данными поделились в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.
Воспользоваться онлайн-услугой может застройщик – физическое или юридическое лицо, а также технический заказчик, планирующий снести объект капитального строительства.
Там добавили, что в электронную форму заявления внедрены два автоматических сервиса. Один автоматически заполняет адрес сносимого объекта по указанному кадастровому номеру земельного участка, второй проверяет наличие на нем обременений.
Помимо этого, в рамках услуги «Подача уведомлений о начале сноса объекта и о завершении сноса» работает функционал направления за заявителя в Росреестр пакета документов для снятия объекта с кадастрового учёта и погашения права собственности.
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«Уведомление о предстоящем сносе объекта должно быть направлено не позднее чем за семь рабочих дней до старта работ. Сообщение о завершении сноса нужно предоставить в течение семи рабочих дней после их окончания», – рассказали в Мингосуправления.
Там добавили, что в электронную форму заявления внедрены два автоматических сервиса. Один автоматически заполняет адрес сносимого объекта по указанному кадастровому номеру земельного участка, второй проверяет наличие на нем обременений.
Помимо этого, в рамках услуги «Подача уведомлений о начале сноса объекта и о завершении сноса» работает функционал направления за заявителя в Росреестр пакета документов для снятия объекта с кадастрового учёта и погашения права собственности.
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Лора Луганская