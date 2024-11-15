Жителям Подмосковья напомнили о горячей линии по легализации самозахвата земли

Агентство по страхованию вкладов начнет возвращать деньги вкладчикам лишенного лицензии Банка корпоративного финансирования не позднее 29 ноября. Об этом сообщило АСВ на своем официальном сайте. Заявления, как отмечается, будут принимать на Госуслугах, на сайте АСВ и через банки-агенты.