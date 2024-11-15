Жителям Подмосковья напомнили о горячей линии по легализации самозахвата земли

Фото: пресс-служба Минимущества МО
Горячая линия по вопросам легализации самовольно занятых участков земли работает на базе БТИ Московской области с июля текущего года, за это время служба приняла более 25 обращений, сообщает пресс-служба регионального министерства имущественных отношений.
«Горячая линия открыта для помощи нарушителям, которые незаконно захватили землю. Задача работающих на горячей линии специалистов — помочь тем, кто к ним обращается, с документами по составлению схем землеустройства для перераспределения, а также оказать полную поддержку в устранении нарушений», — говорится в сообщении.Получить консультацию можно по телефону 8 (498) 568-88-88. Отмечается, что получить консультацию по горячей линии БТИ можно и по другим вопросам, связанным с услугами учреждения.
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