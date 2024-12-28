На портале «Библиотеки Подмосковья» открыли новогодний раздел

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Специальный раздел «Новогоднее настроение», где собраны книги, помогающие создать праздничную атмосферу, появился на портале «Библиотеки Подмосковья», сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.
В подборке представлены произведения разных жанров и авторов — как для взрослых, так и для маленьких читателей.«В этом разделе читатели смогут найти произведения, которые позволят им погрузиться в мир новогодних чудес и атмосферу праздника», — директор ИТ-компании «Максимум» Александр Степанов.
В министерстве напомнили, что портал «Библиотека Подмосковья» объединил более 890 областных библиотек, их общий фонд составляет свыше девяти миллионов книг. Праздничный раздел расположен по ссылке.
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