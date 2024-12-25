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Нарколог раскрыла, как провести Новый год без алкоголя

Нарколог Хаева: коварство алкоголя кроется в скрытом формировании зависимости
Фото: iStock/Viktoriya Telminova

Фото: iStock/Viktoriya Telminova

Коварство алкоголя заключается в незаметном переходе его редкого употребления в привычку, а после — в зависимость. Об этом рассказала главный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения РТ Резеда Хаева. По ее словам, лучше полностью отказаться от спиртного в новогодние праздники.
«Впереди всех нас ожидают длинные каникулы с непременными застольями. Как избежать негативного влияния алкоголя на организм в новогодние праздники? Ответ прост – не употреблять его вообще. Праздник может пройти весело и без него», — отметила она в беседе с «Татар-информом».
Врач подчеркнула, что вместо распития спиртного лучше заранее продумать программу с интересными играми, конкурсами, дискотекой и прогулками. Во время каникул следует больше времени проводить на свежем воздухе, к примеру, отправиться кататься на коньках или лыжах, посетить театр или выставки.


«Ваш организм непременно скажет вам за это спасибо», – заключила нарколог.
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Жительница Орехово-Зуева едва не лишилась ноги из-за укуса мошки
25 декабря 2024, 13:18

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Орехово-Зуевской больницы вылечили женщину, едва не лишившуюся ноги после укуса мошки. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В приёмный покой поступила 45-летняя пациентка с жалобами на боль и незаживающую рану на голени. Обследование выявило глубокую трофическую язву правой голени на фоне хронического варикозного расширения вен. По словам женщины, язва образовалась в месте укуса мошки три месяца назад.
«При наличии варикоза трофические язвы вылечить невозможно. Поэтому сначала потребовалось удалить повреждённые поверхностные вены в пострадавшей ноге. Так мы ликвидировали источник образования язвы. Вторым этапом, через месяц, выполнили пластику: пересадили на язву фрагмент здоровой кожи с бедра», – рассказал врач-хирург Алексей Калёнов.
Всё прошло успешно. Функции ноги полностью восстановлены. Через три месяца консервативного лечения язва зажила Женщина уже выписана домой и вернулась к привычной жизни.

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Пушкинские врачи спасли проглотившую рыбью кость пенсионерку
25 декабря 2024, 11:45

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Пушкинской клинической больницы им. профессора В.Н. Розанова спасли пациентку, проглотившую рыбью кость. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В стационар поступила 62-летняя женщина с жалобами на тошноту, рвоту и затруднённое дыхание. Обследование выявило у неё воспаление средостенья – места, где расположены пищевод, трахея, сердце, а также проходят самые крупные артерии и вены организма.

Как выяснилось, причиной стало повреждение пищевода рыбьей костью. Женщина почувствовала легкий укол, когда ела рыбу, но не обратила на это внимание. А через несколько дней попала в реанимацию в тяжёлом состоянии.
«Острая кость перфорировала пищевод, возникло воспаление. Ситуация угрожала жизни. Мы провели срочную операцию, которая длилась два часа. Устранили очаги воспаления, санировали и восстановили нормальные функции затронутых органов. Вмешательство прошло успешно», – рассказал заведующий лор-отделением больницы Богдан Кулешов.
Сейчас пациентка выписана домой и уже вернулась к привычной жизни.

Врачи напомнили, что, почувствовав застрявшее в горле инородное тело, следует немедленно обратиться за медицинской помощью.

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Учащиеся областного медицинского колледжа поздравили пациентов МОДКТОБ с Новым годом
25 декабря 2024, 11:43

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Студенты Московского областного медицинского колледжа устроили для маленьких пациентов Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы новогоднее представление, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Ребята подарили море положительных эмоций, радости нашим пациентам и скрасили их пребывание на лечении в больнице! Студенческая жизнь — это не только учеба, но и активное участие в общественной жизни! Особенно это касается студентов-медиков, которые хотят не только получить образование, но и сделать свой вклад в здоровье общества», — сказал главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед Минздрава Московской области, главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.
На протяжении более десяти лет студенты Московского областного медицинского колледжа радуют пациентов МОДКТОБ новогодними поздравлениями.

Московская областная детская клиническая травматолого-ортопедическая больница активно сотрудничает с различными волонтёрскими организациями и всегда открыта для поддержки их инициатив.

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

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Стало известно, как работает российская вакцина от рака
Гинцбург: российская онковакцина настраивает иммунитет против раковой опухоли
25 декабря 2024, 11:32

Фото: istockphoto/Andrii Zorii

Российская онковакцина настраивает иммунную систему против рака таким образом, что организм сам будет уничтожать болезнь. Об этом рассказал директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. В итоге, по его словам, будет уничтожаться не только сама опухоль, но и метастазы.
«Онковакцина, созданная на основе технологии мРНК, является лечебным препаратом, который настраивает иммунную систему больного, чтобы иммунная система начала буквально уничтожать опухоль. <…> Уничтожается не только основное тело опухоли, уничтожаются метастазирующие клетки», — отметил Гинцбург в интервью RT.
В то же время врач-онколог Магомед Сулиманов поделился, что нужно делать пациентам после обнаружения рака. В беседе с «Известиями» он подчеркнул, что успех лечения на любой стадии заболевания в основном зависит от успешности работы между врачом и пациентом.
«Главные правила для пациентов после обнаружения рака — сразу же сообщать лечащему врачу о любых изменениях в самочувствии, четко следовать его рекомендациям и вовремя проходить все необходимые обследования. Доктор должен знать все», — объяснил онколог.
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Эксперт поделился, как укрепить организм в зимний сезон
Эксперт Исаев: морковь и тыква укрепляют иммунитет за счет витамина А
25 декабря 2024, 11:23

Фото: iStock/Tatiana Dvoretskaya

Зимой организм человека особенно нуждается в поддержке для укрепления иммунитета и сохранения энергии. Основатель лаборатории ДНКОМ Андрей Исаев назвал продукты, которые необходимы для сохранения здоровья.
В беседе с «Известиями» эксперт выделил витамин А, который содержится в моркови, тыкве, шпинате, брокколи, печени и яйцах. За счет него можно укрепить иммунитет, улучшить зрение и поддержать здоровье кожи.
«Витамин C (аскорбиновая кислота) в больших количествах содержится в цитрусовых, киви, клубнике, болгарском перце, брокколи, брюссельской капусте и картофеле. Он усиливает иммунитет, ускоряет заживление ран и является антиоксидантом», — отметил он.
В то же время в Госдуме поделились более простыми, но этого не менее важными и эффективными советами перед наступающими новогодними праздниками. Депутат Госдумы Сергей Леонов в разговоре с «Газетой.Ru» призвал россиян не переедать и не налегать на спиртное, чтобы не заработать себе аллергию или отравление.
«Советы простые — ничего не надо переедать, это всегда плохо. Например, морепродукты какие-нибудь, кальмары с креветками, — будет вероятность развития белкового токсикоза. Переедание мяса может вызвать тяжесть в желудке. От переедания мандаринов может возникнуть аллергическая реакция. Соответственно, просто не надо ничего переедать», — подчеркнул глава думского комитета по охране здоровья.
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Ветеринар назвала самые опасные для животных новогодние украшения
Ветеринар Грезина: искусственная елка безопаснее для собак и кошек
25 декабря 2024, 11:20

Фото: iStock/Katerina_Brusnika

Искусственная елка безопаснее для собак и кошек, так как, если дерево натуральное, домашние животные могут травмироваться о его ветки и даже проглотить, что приведет к срочной операции. Об этом рассказала ведущий ветеринарный врач — терапевт-гастроэнтеролог Vetcity Clinic Наталья Грезина. По ее словам, питомцам также опасно пить воду, в которой стоят живые елки.
«Главный атрибут праздника — елка. Если дерево натуральное и животное соблазнится погрызть ветки, иголки могут травмировать слизистую ротовой полости. Хуже всего — и у нас бывали такие пациенты — если собака или кошка проглотит веточку, иголки, и придется экстренно проводить операцию по извлечению инородного тела. Животным также опасно пить воду, в которой стоят живые елки», — пояснила врач в беседе с «Газетой.Ru».
В свою очередь ректор Первого профессионального кинологического института Константин Карапетьянц поделился, как защитить собаку от грохота новогодних салютов, которые грозят ему психологической травмой. В разговоре с Общественной Службой Новостей эксперт отметил, что во время запуска фейерверков питомца лучше оставить дома, включив маскировочный звук — телевизор или музыку.
«И второе – в этот момент нужно общаться с собакой, создавать какие-то позитивные моменты, например, дать ей какое-то лакомство, огладить, совершать взаимодействия, которые приятны для собаки. То есть делать все, что может сгладить неприятное впечатление от звуков», — рассказал специалист.
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Нарколог объяснил опасность рассола при борьбе с похмельем
Нарколог Шуров: рассол при борьбе с похмельем опасен из-за содержания соли
25 декабря 2024, 11:13

Фото: iStock/Viktoriya Telminova

Употребление огуречного рассола для борьбы с похмельем грозит еще большим обезвоживанием из-за повышенного содержания соли. Об этом заявил нарколог Василий Шуров. По его словам, лучший способ избежать похмельного синдрома — умеренность и самоконтроль в распитии алкоголя.
«Конечно, дефицит соли тоже есть. И в этом плане рассол может помочь, удерживая воду, в том числе в кровеносном русле. Но на практике это — так себе рецепт. Я бы рекомендовал минералку, ту же «Нарзан» или «Боржоми». Они более сбалансированы и не содержат лишних веществ, с которыми вашей печени придется дополнительно бороться», — предложил Шуров в беседе с Общественной Службой Новостей.
В свою очередь врач-гастроэнтеролог Владимир Миронов развеял другой распространенный миф — необходимость опохмелиться. В разговоре с «Известиями» он подчеркнул, что это приведет лишь к усилению зависимости от алкоголя и увеличит нагрузку на организм.
«Отличной идеей будет начать утро с чашки зеленого чая или черного кофе без сахара. Это поможет вам почувствовать себя немного лучше благодаря антиоксидантам. Однако стоит избегать кофе с молоком или сахаром, так как они могут раздражать желудок», — посоветовал специалист.
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#алкоголь
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В подмосковном онкодиспансере провели тренировочную эвакуацию
25 декабря 2024, 11:06

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Тренировку по эвакуации пациентов и сотрудников провели в Московском областном онкологическом диспансере, чтобы повысить уровень подготовки перед новогодними праздниками, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«В ходе тренировки сотрудники диспансера отрабатывали навыки быстрого реагирования на нештатные ситуации. Тренировка состояла из нескольких этапов: отработка действий при получении сигнала тревоги, организация эвакуации пациентов из палат и взаимодействие с экстренными службами. При этом особое внимание уделялось эвакуации маломобильных пациентов, для чего используются специальные средства транспортировки», — рассказал ведущий инженер онкодиспансера Вадим Шнайдер.
Он добавил, что такие тренировки в медицинском учреждении проводятся регулярно.

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#минздрав мо
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#тренировки
#подмосковье
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Число бюджетных мест в Московском областном медколледже увеличат до 3 тыс.
25 декабря 2024, 10:45

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Московском областном медицинском колледже, который готовит специалистов со средним медицинским образованием, в 2025 году увеличат количество бюджетных мест. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Сейчас обучение в колледже проходят почти 9 тыс. студентов.
«Традиционно медицинское образование пользуется большим спросом у абитуриентов. В этом году конкурс по ряду специальностей в областном медицинском колледже составил шесть человек на место. Всего на бюджетную форму обучения поступили 2,8 тыс. человек. Ежегодно происходит увеличение числа поступающих студентов. В следующем году увеличим количество бюджетных мест до 3 тыс. Это на 43% больше по сравнению с 2021 годом», – уточнил министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
В Московском областном медицинском колледже обучение проводится по таким специальностям, как «Лечебное дело», «Сестринское дело», «Акушерское дело», «Стоматология ортопедическая», «Стоматология профилактическая», «Лабораторная диагностика» и «Фармация».

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#максим забелин
#минздрав мо
#здравоохранение
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