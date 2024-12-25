Нарколог раскрыла, как провести Новый год без алкоголя

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Коварство алкоголя заключается в незаметном переходе его редкого употребления в привычку, а после — в зависимость. Об этом рассказала главный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения РТ Резеда Хаева. По ее словам, лучше полностью отказаться от спиртного в новогодние праздники.
«Впереди всех нас ожидают длинные каникулы с непременными застольями. Как избежать негативного влияния алкоголя на организм в новогодние праздники? Ответ прост – не употреблять его вообще. Праздник может пройти весело и без него», — отметила она в беседе с «Татар-информом».Врач подчеркнула, что вместо распития спиртного лучше заранее продумать программу с интересными играми, конкурсами, дискотекой и прогулками. Во время каникул следует больше времени проводить на свежем воздухе, к примеру, отправиться кататься на коньках или лыжах, посетить театр или выставки.
«Ваш организм непременно скажет вам за это спасибо», – заключила нарколог.Читайте также:
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