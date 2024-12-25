Нарколог раскрыла, как провести Новый год без алкоголя

Искусственная елка безопаснее для собак и кошек, так как, если дерево натуральное, домашние животные могут травмироваться о его ветки и даже проглотить, что приведет к срочной операции. Об этом рассказала ведущий ветеринарный врач — терапевт-гастроэнтеролог Vetcity Clinic Наталья Грезина. По ее словам, питомцам также опасно пить воду, в которой стоят живые елки.