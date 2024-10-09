На портале госуслуг Подмосковья оформили более 13 тыс. записей в ветклинику

Фото: iStock/Olezzo
Жители Московской области с начала текущего года более 13 тысяч раз воспользовалась услугой на госпортале Подмосковья по записи питомца к ветеринару, сообщает пресс-служба регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
«Онлайн-услуга «Запись в ветеринарную клинику» размещена на главной странице областного госпортала в разделе «Сервисы». Чтобы воспользоваться этой услугой, необходимо авторизироваться через ЕСИА, затем на странице сервиса выбрать государственную ветеринарную клинику, специалисты, дату и время посещения. Сервис сформирует электронный талон, после чего пользователь должен буде нажать на кнопку «Подтвердить», — говорится в сообщении.Записаться на приём через портал госуслуг можно в любую из 53 государственных ветеринарных клиник Московской области. Запись открывается за месяц.
Читайте также:
Нейросеть выявила в Подмосковье более 24 тыс. случаев нелегальной торговли
Жители Подмосковья могут записаться на медосмотр через приложение «Добродел»
Лидер сменился: названа самая популярная услуга на госпортале Подмосковья
Лев Каштанов