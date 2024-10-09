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На портале госуслуг Подмосковья оформили более 13 тыс. записей в ветклинику

09 октября 2024, 16:37
Фото: iStock/Olezzo

Фото: iStock/Olezzo

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Жители Московской области с начала текущего года более 13 тысяч раз воспользовалась услугой на госпортале Подмосковья по записи питомца к ветеринару, сообщает пресс-служба регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи.


«Онлайн-услуга «Запись в ветеринарную клинику» размещена на главной странице областного госпортала в разделе «Сервисы». Чтобы воспользоваться этой услугой, необходимо авторизироваться через ЕСИА, затем на странице сервиса выбрать государственную ветеринарную клинику, специалисты, дату и время посещения. Сервис сформирует электронный талон, после чего пользователь должен буде нажать на кнопку «Подтвердить», — говорится в сообщении.
Записаться на приём через портал госуслуг можно в любую из 53 государственных ветеринарных клиник Московской области. Запись открывается за месяц.

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Хинштейн назвал условие для разблокировки Discord в России
Хинштейн: Discord может быть разблокирован при выполнении требований закона
09 октября 2024, 16:39

Фото: iStock/Savusia Konstantin

Мессенджер Discord могут разблокировать, если он выполнит требования российского законодательства. Об этом заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн в своём Telegram-канале.
Отмечается, что возобновление работы сервиса может произойти, если будут удалены противоправные материалы, а также обеспечена авторизация пользователей.

Хинштейн добавил, что в настоящее время Discord представляет собой анонимное сообщество, в котором созданы благоприятные условия для сокрытия преступной деятельности. В частности, от пользователей не требуют подтверждения номера телефона и регистрации в соответствии с требованиями законодательства России. Такая анонимность гарантирует преступникам безнаказанность.

Депутат также подчеркнул, что мессенджером в основном пользуются дети, играющие в компьютерные игры. Это создаёт угрозу для них, поскольку преступники вербуют несовершеннолетних, внушая им нормальность употребления наркотиков.

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#закон
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С улиц Подмосковья увезли более 3,7 тыс. неправильно припаркованных машин
09 октября 2024, 16:11

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Свыше 3,7 тыс. автомобилей эвакуировали с улиц Московской области за минувшую неделю за нарушение правил остановки и стоянки, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Всего за прошлую неделю на штрафные стоянки увезли 3718 машин-нарушителей, что на 145 автомобилей меньше, чем на предыдущей неделе», — говорится в сообщении.
Отмечается, что больше всего машин было эвакуировано в округе Красногорск — 385. Второе место недельного антирейтинга занял округ Химки, где переместили 336 автомобилей. Третье место занял округ Мытищи с 334 эвакуированными машинами. На четвёртом месте оказался округ Балашиха, где эвакуировали 312 автомобилей, а замыкает пятёрку Ленинский округ, где на штрафстоянку увезли 260 машин.

Узнать, где находится автомобиль, эвакуированный в Московской области, можно по телефону 112, через приложение «112МО» или через сайт подмосковного Центра безопасности дорожного движения.

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#подмосковье
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Собянин открыл Кадашевскую набережную после благоустройства
09 октября 2024, 15:57

Фото: сайт Кремля

Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в открытии Кадашевской набережнй после проведения благоустройства. открыл после комплексного благоустройства.
«Одна из самых старинных набережных Москвы-реки – Кадашевская набережная, историческая. Вот дошла до нее очередь. Мы соединили сейчас Овчинниковскую набережную, Якиманскую набережную в один прогулочный маршрут. Расширили тротуары, деревья посадили, светильники новые сделали, убрали провода», — передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» слова Собянина.

По словам столичного мэра, теперь здесь можно гулять и наслаждаться городом.

Так, по словам Собянина, Кадашевская набережная стала 50-й набережной Москвы-реки, где провели работы по благоустройству или вовсе построили заново. Здесь работы проводились в мае-апреле текущего года. В рамках благоустройства расширили и замостили гранитной плиткой пешеходные тротуары, перенесли в подземные коллекторы воздушные кабельные линии были, установлено освещение, обустроили более 1,6 тыс. кв. м газонов, высадили 41 дерево и 15 кустов сирени.

До 2030 года планируется обустроить еще 36 набережных общей протяженностью свыше 80 км.

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Для семей участников СВО организовали встречу в православной гостиной в Химках
09 октября 2024, 15:20

Фото: iStock/Popescu Marius

Более 50 членов семей участников специальной военной операции из разных районов Московской области собрались в православной гостиной в храме Святой Троицы в микрорайоне Сходня городского округа Химки, сообщает 360.ru.
Организацию мероприятия взяли на себя активисты «Женского движения Единой России» и Русской православной церкви.

«Нам было важно создать пространство, где семьи наших защитников могли бы почувствовать поддержку и понимание. Храм — особенное место, где можно поговорить по душам и найти утешение. Именно поэтому мы запустили этот проект», — рассказала детский омбудсмен Московской области Ксения Мишнова.
Она добавила, что подобные мероприятия будет проводиться в разных подмосковных округах.

Встреча началась с молебна во здравие бойцов и панихиды по погибшим участникам СВО, а завершилась экскурсией по усадьбе Середниково.

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#сво
#рпц
#единая россия
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Несколько улиц и набережных в центре Москвы 12 октября будут перекрыты
09 октября 2024, 15:10

Фото: istockphoto/Dmitry Potashkin

Движение автомобильного транспорта по некоторым улицам и набережным в столичном районе Хамовники будет перекрыто. Причина заключается в проведении 12 октября традиционного Московского международного марафона.
В первой половине дня движение будет закрыто на улицах Лужники, а также на набережных Лужнецкая, Новодевичья, Саввинская, Ростовская, Фрунзенская и на внешней стороне Смоленского и Зубовского бульваров, сообщили в столичном департаменте транспорта. В ведомстве также добавили, что на указанных участках ограничений с полуночи 12 октября и до окончания мероприятия будет запрещена парковка автомобильного транспорта.

Кроме того, в день проведения марафона с 6:50 утра и до окончания мероприятия будут изменены маршруты городского наземного транспорта. Маршруты некоторых автобусов будут временно сокращены. Подробности москвичам и гостям столицы рекомендуют узнавать на сайте департамента транспорта.

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#марафон
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«Скальпелем, а не топором»: Матвиенко высказалась о росте цен на рыбу в России
Матвиенко заявила о высоких ценах на рыбу в России и плохом ассортименте
09 октября 2024, 14:58

Фото: сайт Кремля

О резком скачке цен на рыбу в России указала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она отметила, что из-за высокой стоимости рыбы в магазинах снизился ассортимент.
Матвиенко отметила, что в сентябре 2023 года рыбаки продавали горбушу по 152 рубля за килограмм, а сейчас цена достигла 270 рублей на Дальнем Востоке. Она подчеркнула, что решения в рыбной отрасли требуют осторожности. Неправильные шаги могут привести к росту цен на продукцию.
«Ассортимент рыбы на прилавках оставляет желать лучшего, а цены продолжают увеличиваться», — сказала Матвиенко во время правительственного часа с министром сельского хозяйства Оксаной Лут.

Матвиенко также отметила, что стоимость белой рыбы, такой как филе трески, может достигать 2 тысяч рублей за килограмм.
«Это говорит о растущей нагрузке на предприятия отрасли. Необходимо совместно с ФАС анализировать ситуацию с ценами. Если наши решения увеличивают нагрузку на бизнес, мы должны осознавать, что чудес не бывает. Никто не будет работать в убыток», — цитирует спикера Совфеда ТАСС.

Председатель верхней палаты парламента подчеркнула, что важно соблюдать баланс между налогами государства и прибылью бизнеса.
«Давайте действовать аккуратно, как скальпелем, а не топором», — подытожила Матвиенко.

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#продукты
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Ремонт Центра образования №23 в посёлке Обухово завершат в 2025 году
09 октября 2024, 14:54

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Капитальный ремонт Центра образования №23 проводят на улице Ленина в рабочем посёлке Обухово Богородского городского округа, работы начались в конце сентября, завершить их планируется в будущем году, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Подрядчик вышел на объект 23 сентября, сейчас проводятся демонтажные работы. В частности, ведётся демонтаж полов, потолков и стен в основном здании и в мастерских. В работах заняты 18 человек», — говорится в сообщении.
Здание Центра образования было построено в 1937 году, его общая площадь составляет более 1,7 тыс. квадратных метров. В ходе капремонта здесь должны обновить фасад, кровлю и входную группу, поменять все инженерные системы и привести в порядок помещения, а также закупить новую мебель и оборудование и благоустроить территорию.

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#школа
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В Москве отметили тенденцию к многодетности
09 октября 2024, 14:50

Фото: iStock/Natalia Kuzina

Москвички все чаще решаются на рождение четвертого и последующих детей. Об этом сообщил главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии департамента здравоохранения столицы Антон Оленев.
В своем выступлении на XIX Ежегодном Всероссийском конгрессе специалистов перинатальной медицины «Современная перинатология: организация, технологии, качество» он отметил, что в столице отмечается тенденция к многодетности.

«Отмечается интересная тенденция – на фоне уменьшения количества первых, вторых и даже третьих родов увеличивается тенденция к многодетности: четвертых, пятых, шестых и более родов из года в год становится чуть-чуть больше», — рассказал Оленев.

По его словам, в Москве многодетность становится современным трендом и уточнил, что за последние пять лет в Москве два раза увеличилось число шестых и более родов.

Оленев также отметил, что женщины чаще рожают в возрасте от 30 до 34 лет.

Ранее стало известно, что свыше 1,7 тыс. многодетных семей получили бесплатные земельные участки в Московской области с января по сентябрь текущего года.

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#женщины
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#земельные участки
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В Домодедове построят гольф-курорт
09 октября 2024, 14:35

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Гольф-курорт появится в деревне Шишкино городского округа Домодедово, строительство планируется завершить в третьем квартале 2027 года, сообщает пресс-служба Мособлархитекутры.
«В состав гольф-курорта гостиница категории 5 звезд с медицинско-оздоровительным центром, малоэтажные гостиничные корпуса пяти типов, Академия гольфа, клубный дом, акватермальный комплекс и гольф-поле с 24 лунками», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в гостинице будет расположено 103 номера, там можно будет разместить более 230 гостей. В здании также будет ресторан и конференц-зал, а медицинско-оздоровительный центр разместят на нижних уровнях в правом крыле здания.

Благодаря гольф-курорту «Шишкино» в округе появится более 350 новых рабочих мест.

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