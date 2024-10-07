Жители Подмосковья могут записаться на медосмотр через приложение «Добродел»

Фото: пресс-служба Мингосуправления МО
В подмосковном приложении «Добродел» доступна услуга по записи на диспансеризацию, об этом жителям региона напомнили в Мингосуправления Московской области.
«Для того, чтобы записаться на медицинскую проверку, надо в приложении выбрать раздел «Услуги», далее — «Запись к врачу» и там подраздел ««Диспансеризация, профосмотр». Затем следует выбрать врача, день и время посещения. Если у нужного специалиста нет открытых дат приёма, можно записаться в лист ожидания», — говорится в сообщении.В министерстве напомнили, что для того, чтобы присоединиться к «Доброделу», пользователь должен авторизоваться через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). Скачать приложение можно на портале госуслуг Московской области.
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