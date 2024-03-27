На портале госуслуг Подмосковья за неделю зарегистрировались 15 тысяч пользователей

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Число пользователей подмосковного портала государственных услуг за неделю увеличилось почти на 15 тысяч, при этом у 90% из есть подтверждённая учётная запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.
«Только за последнюю неделю на портале госуслуг Подмосковья зарегистрировались 15 тысяч человек. (…) Общее число зарегистрированных на ресурсе пользователей с ЕСИА составляет 6,5 миллионов», — говорится в сообщении.Портал госуслуг Московской области функционирует с 2012 года, в настоящее время с его помощью можно получить более 350 видов услуг по самым разным вопросам, включая оформление субсидий и разрешений, запись машины на техосмотр и питомца на приём к ветеринару, получение различных справок и пр.
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