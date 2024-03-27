На портале госуслуг Подмосковья за неделю зарегистрировались 15 тысяч пользователей

Число пользователей подмосковного портала государственных услуг за неделю увеличилось почти на 15 тысяч, при этом у 90% из есть подтверждённая учётная запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.