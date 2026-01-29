На портале властей Чувашии 5 лет была ссылка на сайт с призывами донатить ВСУ
На геоинформационном портале властей Чувашии нашли фишинговую ссылку, которая ведет на сайт Национального банка Украины с призывами к пожертвованиям в пользу ВСУ. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации издания, ссылка размещена на региональном геопортале, содержащем сведения более чем о 500 тысяч объектов и реализуемых национальных проектах, и, предположительно, находится там уже около пяти лет. Обнаружили её те же специалисты, которые ранее выявили посторонний контент в так называемом «белом списке» ресурсов.
Отмечается, что при переходе по ссылке пользователи сначала попадают на страницу с автобиографией разработчика, после чего происходит перенаправление на сайт Нацбанка Украины, где размещены призывы перечислять средства в поддержку ВСУ, в том числе с использованием криптовалют и иностранных банковских карт.
Геопортал создавался в период с 2013 по 2018 год, на его разработку потратили около 10 миллионов рублей. При этом в проекте использовались не отечественные решения, а британская платформа OpenStreetMap, серверы которой расположены во Франции и Германии. Автор API сервиса — украинский разработчик Владимир Агафонкин, который, как утверждается, добавил соответствующую ссылку в 2022 году.
