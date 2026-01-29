На портале властей Чувашии 5 лет была ссылка на сайт с призывами донатить ВСУ

29 января 2026, 15:47

Фото: iStock/dikushin

На геоинформационном портале властей Чувашии нашли фишинговую ссылку, которая ведет на сайт Национального банка Украины с призывами к пожертвованиям в пользу ВСУ. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.