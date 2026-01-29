Россиянам пригрозили миллионными штрафами за неправильное пользование плитой
За нарушения в обращении с газовым оборудованием россиянам грозят миллионные штрафы. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, передает RT.
Парламентарий разъяснил, что речь идет о статье, касающейся нарушений правил обеспечения безопасности при использовании и обслуживании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Владельцы квартир, не прошедшие вовремя проверку коммуникаций, могут быть оштрафованы на сумму от 5 до 10 тысяч рублей. Если собственник помещения является должностным лицом, штраф увеличится до 25-100 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 200-500 тысяч рублей.
Колунов отметил, что при уклонении собственника от заключения договора на техническое обслуживание, отказе в допуске газовщиков для проверки оборудования или при неустановке новых газовых приборов, штрафы остаются такими же. В случае, если нарушение привело к аварии и причинило вред жизни и здоровью людей, размеры штрафов значительно возрастают. Физические лица будут обязаны выплатить от 50 до 150 тысяч рублей, должностные лица — от 200 до 500 тысяч рублей, а юридические лица — от 500 тысяч до 2 миллионов рублей, подытожил депутат.
