Россиянам пригрозили миллионными штрафами за неправильное пользование плитой

29 января 2026, 15:43

Депутат Колунов: Штрафы до ₽2 млн грозят за нарушения пользования газовой плитой

Фото: iStock/simpson33

За нарушения в обращении с газовым оборудованием россиянам грозят миллионные штрафы. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, передает RT.