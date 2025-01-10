На посвящённый сохранению природы конкурс представили более 3 тыс. рисунков

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
В Мытищах торжественно наградили победителей V юбилейного конкурса детских экопроектов Московской области ЭПОПОДМОСКОВЬЕ.РФ. Как сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области, церемония объединила юных художников, их наставников и всех неравнодушных к проблемам экологии.
В этом году в конкурсе участвовали более 3 тыс. работ детей и подростков из разных уголков Подмосковья. Участники представили проекты в виде рисунков, экоплакатов, а также фото- и видеоматериалов, посвящённых сохранению окружающей среды. Конкурс проводится уже четыре года и стал важным событием для молодёжи. За всё время он привлёк более 50 тыс. юных талантов.
Победители получили ценные призы и подарки, а также приняли участие в концерте, который завершил мероприятие. Выступления творческих коллективов создали атмосферу радости и вдохновения.
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«Проведение таких конкурсов очень важно. Проекты, представленные сегодня, – не просто работы, а отражение будущего нашего региона. Они помогут сохранить природу Подмосковья, сделать его чище и красивее», – подчеркнул министр экологии и природопользования Московской области Павел Бида.
Победители получили ценные призы и подарки, а также приняли участие в концерте, который завершил мероприятие. Выступления творческих коллективов создали атмосферу радости и вдохновения.
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Лора Луганская