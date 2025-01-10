В Шатуре завершили рекультивацию полигона коммунальных отходов

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
Завершена рекультивация полигона твёрдых коммунальных отходов «Шатурский», сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области. Работы проходили в рамках федерального проекта «Чистая страна».
«Полигон принимал и складировал ТКО с 1964 года. За долгое существование он скопил около 1,4 млн кубометров отходов. Ликвидация накопленного вреда началась осенью 2022 года. Работы на площади свыше 14 га проводила подрядная организация ООО «Техноконцепт». На объекте смонтированы системы активной дегазации и сбора фильтрата методом обратного осмоса, предусмотренные проектными решениями», – рассказали в ведомстве.Там подчеркнули, что после рекультивации экологические условия улучшились для 38 тыс. человек, проживающих в Шатуре.
Работы по рекультивации 27 полигонов твёрдых коммунальных отходов стартовали в Подмосковье в 2019 году. В 2024 году прекратили негативное воздействие на окружающую среду полигоны «Сафоново» в Раменском городском округе, «Воловичи» в Коломне и «Егорьевский».
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Лора Луганская