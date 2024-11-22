На предприятии в Ленинском округе провели пожарно-технические учения

Фото: пресс-служба администрации Ленинского г.о.
Масштабные учения по отработке навыков тушения пожара и проведения аварийно-спасательных работ провели на территории предприятия «МОСМЕК Недвижимость» в Ленинском городском округе, сообщает пресс-служба главы муниципалитета Станислава Каторова.
Участие в тренировке приняли около 90 человек, было задействовано 19 единиц техники.
Отмечается, что все задачи учений их участники выполнили в кратчайшие сроки.
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«На мероприятие привлекались сотрудники не только с Ленинского спасательного гарнизона, но и со всего южного, юго-западного направления области. Всю работу, проведённую в ходе учений, будет оценивать комиссия, которая присутствовала на мероприятии», — сказал начальник 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Московской области Александр Коврижных.
Отмечается, что все задачи учений их участники выполнили в кратчайшие сроки.
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Лев Каштанов