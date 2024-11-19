Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ В Ленинском округе благоустроят набережную Купелинки

В Ленинском округе благоустроят набережную Купелинки

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Оригинал
Набережную реки Купелинки площадью 2,2 га благоустроят на территории жилого комплекса «У реки. Эко Видное 2.0» в деревне Сапроново Ленинского городского округа, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.


«Благоустройство будет проведено на участке с перепадом высот до восьми метров. Поэтому проект создан с учётом многоярусности и ниспадающего рельефа. По верхнему уровню будет проходить променад с большой смотровой зоной площадью 735 квадратных метров, а ниже проложат пешеходные маршруты, в которые входит «тропа здоровья» и длинный спуск», — отмечается в сообщении.
Проектом предусмотрены также площадки для воркаута, столы для пинг-понга, скалодром и спортивная зона площадью 825 квадратных метров для командных игр с мячом.

Читайте также:

В Подмосковье с начала года благоустроили 620 дворов

Благоустроенный парк в одинцовской деревне Маслово откроется в декабре

Элементом благоустройства парка «Сказка» станет игровой комплекс «Змей Горыныч»
#минжилполитики мо
#благоустройство
#ленинский городской округ
#набережная
Голосовой помощник МФЦ Подмосковья обработал миллион звонков с начала года
19 ноября 2024, 09:41

Фото: istockphoto / KamiPhotos

С начала года виртуальный помощник контакт-центра МФЦ Московской области принял один миллион звонков, сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи региона.
«Теперь жители региона могут круглосуточно и без ожидания на линии получать ответы на свои вопросы. Отмечу, что робот Галина не только принимает звонки, но и совершает исходящие вызовы и сообщает жителям о готовности документов», — сообщила министр госуправления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник.
Наиболее популярные темы обращений в контакт-центр МФЦ в 2024 году:

  • проверка статуса заявления (165 тысяч звонков);
  • запись в МФЦ (44 тысячи);
  • вопросы социальной сферы — оформление субсидий, выплат и пособий (30 тысяч);
  • регистрация права собственности (24 тысячи);
  • оформление общегражданских паспортов (23 тысячи).
Кроме того, среди востребованных услуг — выдача водительских удостоверений, свидетельств и справок от органов ЗАГС, получение ИНН, регистрация по месту жительства и пребывания.

Читайте также:

Онлайн-консультации по соцзащите уже получили более 15 тыс. жителей Подмосковья

МФЦ Московской области выиграла в номинации «Крупная региональная сеть МФЦ»

В Доме Правительства Московской Области отпраздновали 15-летие МФЦ
#проверка
#мфц
#робот
#регистрация
#консультации
#жители
#надежда куртяник
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В шорт-лист «Зеленой премии — 2024» вошла платформа для контроля строительных отходов
19 ноября 2024, 09:20

Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области

Российский экологический оператор объявил шорт-лист «Зеленой премии — 2024». Премия проводится в четвёртый раз и стала одним из ключевых событий в экологической сфере, сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.
Организационный комитет премии выбрал лучшие экологические проекты в 13 номинациях, рассмотрев более 13 500 заявок. В категории «Инициативы отраслевых компаний» одним из кандидатов на победу стал проект ГК «Урбантех» под названием «ОССиГ-контроль» — система мониторинга транспортировки отходов сноса, строительства и грунта.

«Подмосковье стало первым регионом, где система полноценно внедрена и показала отличные результаты. Об её эффективности говорит тот факт, что с начала нынешнего года системой вынесено свыше 1300 постановлений по статье 6.26 КоАП Московской области, по фактам незаконной транспортировки строительных отходов», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Павел Бида.
Церемония награждения победителей «Зеленой премии — 2024» пройдёт в декабре.

Читайте также:

Глобальное потепление и вредные выбросы бьют все рекорды

В Подмосковье установили охранную зону одного из старейших заповедников

В Подмосковье из-за отсутствия устойчивых холодов вновь зацвели лесные травы
#подмосковье
#проект
#контроль
#коап
#экология
#минэкологии мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Союзе пенсионеров назвали размер справедливой пенсии для россиян
Союз пенсионеров: в 2025 году пенсия должна составлять 40% от средней зарплаты
19 ноября 2024, 08:36

Фото: iStock/Denis Vostrikov

В 2025 году справедливый размер пенсии неработающих россиян должен быть на уровне 40% от средней заработной платы. Об этом заявил депутат Мособлдумы, председатель Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин, передает «Газета.Ru».
Парламентарий отметил, что при таком раскладе жители столицы могли бы рассчитывать на пенсию почти в 62,5 тыс рублей, Мурманска — 33 тыс рублей, а Краснодарского края — 30 тыс рублей.

«Справедливый размер пенсии — это достаточный для того, чтобы человек мог покрывать как базовые потребности в питании, одежде и жилье, участвовать в культурной и социальной жизни, путешествовать, заниматься любимым делом», — цитирует Никитина «Газета.Ru».

Депутат также призвал дополнительно установить минимальный размер пенсии по стране в 35 тыс рублей.

Ранее сообщалось, что омбудсмен Ирина Фаевская помогла заявителю с оформлением пенсии. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Льготы многодетным семьям в 2024 — 2025 году: кому и в каком размере положены

Стало известно, как увеличить выплаты к пенсии

Стало известно, когда россияне начнут получать проиндексированные пенсии
#пенсии
#льготы
#выплаты
#жители
#человек
#россияне
#депутат
#омбудсмен
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В России начали серийно выпускать мобильные укрытия для защиты от ядерных угроз
В Нижнем Новгороде запущено серийное производство мобильных убежищ «КУБ-М»
19 ноября 2024, 05:10

Фото: iStock/BreakingTheWalls

В России началось серийное производство мобильных убежищ модульного типа «КУБ-М», предназначенных для защиты людей от различных угроз, включая световое излучение ядерного взрыва и радиоактивное загрязнение, передает РИА Новости.
Производство развернулось в Дзержинске Нижегородской области, сообщили на сайте ВНИИ ГОЧС.

«КУБ-М» разработан как мобильное убежище, которое можно перевозить автомобильным или железнодорожным транспортом и быстро устанавливать. Базовая комплектация рассчитана на 54 человека и включает технический блок, но вместимость можно увеличить за счёт дополнительных модулей.

Главным преимуществом является его стоимость, которая вдвое ниже строительства стационарных убежищ. Изготовление и монтаж занимают не более трёх месяцев, что позволяет существенно сократить финансовые и временные затраты.

Разработка стала результатом многолетних исследований в области защиты населения.

Читайте также:

Уничтожает опорные пункты ВСУ: танк Т-80БВМ — модернизация, характеристика, применение на СВО

Посёлок Мирас у Кокошкинского шоссе оградили от шума защитным экраном

Российские военные создали мангал для защиты танка от дронов, напоминающий дреды
#производство
#разработка
#загрязнение
#защита
#ядерное оружие
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россиянам сообщили, как может измениться плата за капремонт в 2025 году
Минстрой РФ предложил дифференцировать взносы на капремонт с 2025 года
19 ноября 2024, 04:20

Фото: iStock/anatoliy_gleb

Минстрой России предложил с 2025 года ввести дифференцированный порядок начисления взносов на капитальный ремонт, опираясь на разработанные поправки к процедуре.
Владельцы жилья в домах с лифтами, требующими замены, будут платить больше, чем жильцы домов без лифтов. Об этом рассказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский в интервью РИА Новости.

По словам депутата, средний взнос на капитальный ремонт в России составляет 12,6 рубля за квадратный метр, что почти вдвое меньше экономически обоснованного уровня. Для успешной реализации программы необходимо повысить тарифы до реальных показателей.

Якубовский отметил, что лифты — это общее имущество собственников, а их замена требует значительных затрат. Он также подчеркнул важность прозрачности процесса ремонта, чтобы жильцы могли понимать, на что идут их деньги.

Читайте также:

В Подмосковье в октябре отремонтировали двери более чем в 1 тыс. подъездах

Стали известны детали масштабной подмосковной программы модернизации ЖКХ

В 2024 году продукты питания в России подорожали более чем на 50%
#жкх
#деньги
#минстрой
#ремонт
#капитальный ремонт
#взнос
#поправки
#лифты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Шесть рейсов на Сахалине и Курилах задержаны из-за плохой погоды
Сильные осадки и плохая видимость задержали шесть рейсов из Южно-Сахалинска
19 ноября 2024, 03:23

Фото: iStock/rebius

С 17 ноября задержаны шесть авиарейсов между югом и севером Сахалина, а также Курильскими островами. Об этом сообщили ТАСС в аэропорту Южно-Сахалинска.
Причиной стали сложные метеоусловия в пунктах прилёта — сильные осадки и плохая видимость.

Нарушено сообщение между Южно-Сахалинском и Александровском-Сахалинским, а также Курильском и Южно-Курильском.

Ожидается, что рейсы будут выполнены вечером 18 ноября, если погодные условия улучшатся, однако возможны задержки до 19 ноября.

Количество ожидающих пассажиров не уточняется.

При этом в самом Южно-Сахалинске погода остаётся стабильной, аэропорт работает в штатном режиме, остальные рейсы выполняются по расписанию.

Читайте также:

Два британских истребителя сопроводили российский Ту-142 над Северным морем

Лавров столкнулся с проблемой заправки самолёта из-за санкций Запада

Летевший из Москвы в Грузию самолёт подал сигнал бедствия
#аэропорт
#погода
#осадки
#рейсы
#задержки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Губернатор Вологодской области решил увеличить рождаемость в регионе запретом на алкоголь
Филимонов: ограничение на продажу алкоголя повысит рождаемость в 1,5-2 раза
19 ноября 2024, 00:16

Фото: iStock/cagkansayin

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов предложил ограничить продажу алкоголя в регионе, чтобы снизить уровень алкоголизма и повысить рождаемость.
В интервью «Коммерсанту» он отметил, что алкоголь можно будет покупать только с 12:00 до 14:00 — это время, по его словам, неудобно для большинства, так как совпадает с обедом, учебой или работой. Также введут запрет на торговлю в магазинах с одним входом или в подвалах. Эти меры ударят по крупным алкомаркетам вроде «Красного & Белого» и «Бристоля».

Филимонов назвал меры «мягкими», но подчеркнул их необходимость. В области ежегодно фиксируют 7,5 тыс. смертей от алкоголя, а уровень алкоголизма за 2024 год вырос на 30%.

В качестве примера успешной борьбы с алкоголизмом он упомянул Чечню, добавив, что такие ограничения помогут увеличить рождаемость в регионе в 1,5–2 раза за пять лет.

Новые правила вступят в силу с 1 марта 2025 года, но покупка алкоголя в барах и ресторанах останется доступной, а магазины смогут работать без ограничений в выходные дни.

Читайте также:

Предпринимателям Подмосковья предоставили онлайн-доступ к системе учёта алкоголя

В Реутове пресекли незаконную продажу спиртного и табачных изделий

Сомнолог Золотарева объяснила вред алкоголя для сна
#алкоголь
#магазины
#запрет
#правила
#ограничения
#меры
#интервью
#георгий филимонов
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стали известны новые хозяева Лучика
Волонтёр Дарья: Лучика приютили проверенные люди
18 ноября 2024, 21:17

Фото: iStock/Nektarstock

Волонтёр Дарья, занимающаяся ранее поисками похищенного школьницами кота Лучика, поделилась дальнейшей судьбой животного.
Она рассказал, что теперь Лучик в надёжных руках – его приютила проверенная семья.

«Хозяевами Лучика стала семья, которая пять лет назад взяла приютского котика на нашем проекте «Хочу домой». К сожалению, их котика уже нет — он был уже в возрасте, тяжело болел и ушел. Поэтому теперь их будет радовать Лучик. Отбор происходил не трудно, сначала искали из самых близких и проверенных людей. Чувствует себя котик просто отлично. Лучику там комфортно, его очень-очень любят», — отметила в беседе с Газета.ру Дарья.

Девушка подчеркнула, что в новой семье коту будет комфортно. Более того, по её словам, сам питомец принял новых хозяев отлично.

Ранее, 12 ноября, кот по кличке Лучик был похищен в Москве из зоомагазина. Лучика вытащили из вольера и забрали с собой школьницы, сбежавшие из дома. Три дня продолжались поиски котика и сегодня появилась информация о том, что Лучик найден.

Читайте также:

Похудел и испуган: похищенного подростками-квадроберами кота Лучика нашли волонтеры, подробности

Подмосковные спасатели с помощью валерианы достали из вентиляции кошку

В Мособлпожспасе просят проверять машины на наличие греющихся под капотом кошек
#кот
#семья
#поиски
#волонтеры
#дома
#информация
#девушка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россиянам назвали самые модные оттенки осени-зимы 2024/2025
Стилист Ряузова заявила о популярности оттенков зимней вишни и бургунди
18 ноября 2024, 20:48

Фото: iStock/Nikolay Zaiarnyi

Персональный стилист Алина Ряузова заявила, что в осенне-зимнем сезоне 2024/2025 особой популярностью будут обладать оттенки зимней вишни и бургунди.
По её словам, в тренде будут и землянистые тона, типа хаки.

Что касается обуви, то здесь, по мнению специалиста, будут в моде свиферы. В беседе с Pravda.Ru стилист добавила, что актуальны станут и сумки больших размеров, меховые сумки и обвесы для них.

До этого россиянам сообщали, в чем стоит встречать Новый год, который пройдёт под знаком Зеленой Деревянной Змеи. Так, лучше всего выбирать оттенки зелёного, серебристого, а также глубокий бордовый. Как пишет Общественная Служба Новостей, ткань наряда для новогодних празднеств выбирать легкую и струящуюся.

Ранее стилист, дизайнер аксессуаров Анна Скороходова в беседе с «Радио 1» рассказала про тренды 2025 года и посоветовала, какой образ выбрать для главного зимнего праздника.

Читайте также:

Образы на Новый год 2025: Стилист рассказала, в чем пойти на корпоратив и вечеринку

Стилист назвала самые трендовые цвета в новом 2025 году

Стало известно, сколько россияне тратят на новогодние украшения для дома
#украшения
#новый год
#россияне
#стилист
#корпоратив
#служба
Следите за нашими новостями
в удобном формате