В Ленинском округе благоустроят набережную Купелинки

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Набережную реки Купелинки площадью 2,2 га благоустроят на территории жилого комплекса «У реки. Эко Видное 2.0» в деревне Сапроново Ленинского городского округа, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
«Благоустройство будет проведено на участке с перепадом высот до восьми метров. Поэтому проект создан с учётом многоярусности и ниспадающего рельефа. По верхнему уровню будет проходить променад с большой смотровой зоной площадью 735 квадратных метров, а ниже проложат пешеходные маршруты, в которые входит «тропа здоровья» и длинный спуск», — отмечается в сообщении.Проектом предусмотрены также площадки для воркаута, столы для пинг-понга, скалодром и спортивная зона площадью 825 квадратных метров для командных игр с мячом.
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Лев Каштанов