Спортсмены из Ленинского округа завоевали несколько медалей на соревнованиях по каратэ

В Москве состоялся открытый чемпионат Евразии по рукопашному бою. Воспитанник спортивного клуба «VARDANYAN TEAM» Хушбахт Гафуров занял первое место среди спортсменов в весовой категории до 57 кг в возрастной группе от 18 лет и старше, успешно завершив четыре боя. Ему был присвоен статус мастера спорта международного класса и звание «Чемпиона Евразии по СРБ-ММА 2024», сообщает пресс-служба администрации городского округа Ленинский.