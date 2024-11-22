Спортсмены из Ленинского округа завоевали несколько медалей на соревнованиях по каратэ

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Всероссийские соревнования по каратэ «Кубок Милютина» состоялись в Вологодской области. Восемь спортсменов из Ленинского городского округа под руководством тренеров Сергея Крылкова и Алексея Юмашева продемонстрировали отличные результаты и завоевали медали разных достоинств, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Воспитанники нашей школы получили большой опыт, который помог им узнать о своих сильных и слабых сторонах. Будем и дальше продолжать работать над собой, стремиться к новым победам и учиться на своих ошибках. Упорные тренировки, воля к победе и объединение общих усилий помогут достичь новых высот», — сказал тренер, президент федерации по каратэ Ленинского городского округа Крылков.
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