На предстоящих выходных дождей в Москве не будет

15 июля 2026, 13:23

Синоптик Позднякова: на предстоящих выходных в Москве будет тепло и без осадков

Фото: iStock/Aerial3

На выходных жителей столичного региона ждет теплая погода. Об этом сообщила главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.





По ее прогнозу, в пятницу, субботу и воскресенье облачность будет переменной, но дождей не ожидается. В ночь на 17 июля будет прохладно, столбики термометров покажут не более +12...+14 °С. Следующие ночи уже станут теплее.





«В пятницу днем в столице еще будет умеренно тепло — +21...+23 °С. При этом по области температура может подниматься до +25 °С. И сохранится плотный северный ветер», — отметила Позднякова в разговоре с RT.

«Период предупреждения с 12:00 до 18:00 15 июля — в отдельных районах области ожидается гроза с дождем», — предупредили в ведомстве.