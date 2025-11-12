На предстоящих выходных в столичном регионе может образоваться гололедица

12 ноября 2025, 15:25

Синоптик Позднякова: в субботу в Москве возможны условия для гололедицы

Фото: iStock/Animaflora

В предстоящие выходные в столичном регионе похолодает до -5 °С, что создаст условия для появления гололедицы. Об этом предупредила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.





По её прогнозу, в течение рабочей недели максимальная температура воздуха составит порядка +5...+7 °С, что превышает климатическую норму на 4-5 °С. Однако уже в субботу начнёт холодать.





«Ночь на субботу ещё останется тёплой, а вот под утро столичный регион уже будет пересекать холодный атмосферный фронт, поэтому небольшой дождь, который начнётся ночью в субботу, сменится полноценными осадками. То есть начало ночи будет тёплым, а потом температура понизится до -1...+4 °С», — отметила Позднякова в разговоре с RT.



«Помимо этого, регион накроет мокрый снег и дождь, местами метели, гололедные явления. На дорогах образуются снежные заносы, сильная гололедица», — говорится в сообщении.