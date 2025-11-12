На предстоящих выходных в столичном регионе может образоваться гололедица
Синоптик Позднякова: в субботу в Москве возможны условия для гололедицы
В предстоящие выходные в столичном регионе похолодает до -5 °С, что создаст условия для появления гололедицы. Об этом предупредила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
По её прогнозу, в течение рабочей недели максимальная температура воздуха составит порядка +5...+7 °С, что превышает климатическую норму на 4-5 °С. Однако уже в субботу начнёт холодать.
«Ночь на субботу ещё останется тёплой, а вот под утро столичный регион уже будет пересекать холодный атмосферный фронт, поэтому небольшой дождь, который начнётся ночью в субботу, сменится полноценными осадками. То есть начало ночи будет тёплым, а потом температура понизится до -1...+4 °С», — отметила Позднякова в разговоре с RT.
Синоптик не исключила, что в субботу появятся «условия для гололедицы». В воскресенье ночью столбики термометров покажут около -5 °С, а днём — около 0 °С. Температура начнёт приближаться к климатической норме, заключила специалист.
Тем временем в Кемеровской области 12 и 13 ноября ожидается сильный ветер с порывами до 17-22 м/с. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на Агентство по защите населения и территории Кузбасса.
«Помимо этого, регион накроет мокрый снег и дождь, местами метели, гололедные явления. На дорогах образуются снежные заносы, сильная гололедица», — говорится в сообщении.
Местных жителей призвали соблюдать осторожность.