Синоптик рассказал, когда в Москве ожидаются снегопады

12 ноября 2025, 07:59

Тишковец: в Москве в начале следующей недели ожидаются снегопады и ледяные дожди

Фото: iStock/OleJohny

Начало следующей недели в Москве принесет неожиданные погодные сюрпризы, пишет РИА Новости.





Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в ночь на понедельник ожидаются заморозки и малооблачная погода.





«После обеда 0 — плюс 3. На московской земле успеет появиться временный снежный покров высотой не более 1-3 сантиметра, который, впрочем, еще растает», — рассказал он.