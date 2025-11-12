Синоптик рассказал, когда в Москве ожидаются снегопады
Тишковец: в Москве в начале следующей недели ожидаются снегопады и ледяные дожди
Начало следующей недели в Москве принесет неожиданные погодные сюрпризы, пишет РИА Новости.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в ночь на понедельник ожидаются заморозки и малооблачная погода.
«После обеда 0 — плюс 3. На московской земле успеет появиться временный снежный покров высотой не более 1-3 сантиметра, который, впрочем, еще растает», — рассказал он.
Заморозки в Подмосковье служат напоминанием о скором наступлении зимы. Жителям региона рекомендуется заранее подготовиться к холодному сезону: утеплить жилье, проверив окна и двери на наличие щелей, провести техническое обслуживание отопительного оборудования, а также позаботиться о теплой одежде и обуви, включая головные уборы и варежки. Эти простые меры помогут сделать зиму комфортной и безопасной.