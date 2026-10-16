Гастроэнтеролог дала россиянам полезные советы при выборе хлеба
Черный хлеб зачастую считают полезнее белого, а бездрожжевой — лучше обычного. На что лучше ориентироваться при выборе продукта, сообщила в интервью RT врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.
Специалист рекомендует обратить внимание на тип муки, из которой изготовлен продукт. Цельнозерновая или обойная мука, полученная из цельного зерна вместе с оболочкой и зародышем, считается наиболее полезной. По ее словам, семечки, украшающие корочку хлеба, не всегда отражают его состав. Зачастую это просто декоративный элемент.
Тем не менее, семечки содержат полезные ненасыщенные жирные кислоты, хотя их количество обычно недостаточно для удовлетворения суточной потребности в этих веществах, отметила Кашух. Она подчеркнула, что белый хлеб, хотя и содержит меньше клетчатки, обеспечивает энергией и чувством насыщения.
При выборе между дрожжевым хлебом и хлебом на закваске следует ориентироваться на личные предпочтения и самочувствие, посоветовала эксперт. Врач добавила, что цельнозерновой хлеб может быть наиболее подходящим вариантом для ежедневного употребления.
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