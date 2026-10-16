Гастроэнтеролог дала россиянам полезные советы при выборе хлеба

16 октября 2026, 12:24

Врач Кашух: При выборе хлеба лучше ориентироваться не на цвет, а на состав

Фото: iStock/sergeyryzhov

Черный хлеб зачастую считают полезнее белого, а бездрожжевой — лучше обычного. На что лучше ориентироваться при выборе продукта, сообщила в интервью RT врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.