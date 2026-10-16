Кардиолог назвала первые сигналы проблем с сердцем
Проблемы с сердцем не всегда начинаются с резкой боли за грудиной или инфаркта. Об этом сообщила врач-кардиолог «СМ-Клиника» Юлия Долгушева, передает «Лента.ру».
По ее словам, многие болезни развиваются медленно, а их начальные симптомы часто списываются на усталость, стресс или возрастные изменения. Следует обратить внимание на новые, повторяющиеся или усиливающиеся изменения в состоянии здоровья, особенно если они возникают при привычных нагрузках.
Одним из распространенных признаков является снижение физической выносливости. Если раньше человек мог легко подняться на несколько этажей, а теперь чувствует одышку, слабость или сердцебиение, это сигнал обратиться к врачу, отметила Долгушева.
Особое внимание стоит уделить одышке, которая появляется при незначительных нагрузках, в лежачем положении или будит по ночам, подчеркнула она. Еще одним возможным симптомом являются нарушения сердечного ритма. Человек может ощущать сильные удары, замирание, трепетание или внезапное учащение или замедление пульса. Если такие приступы повторяются, длятся долго или сопровождаются головокружением, слабостью, одышкой или обморочными состояниями, необходимо пройти обследование, заключила кардиолог.
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