Кардиолог назвала первые сигналы проблем с сердцем

16 октября 2026, 13:09

Врач Долгушева: Непереносимость спорта — признак проблем с сердцем

Фото: iStock/Foremniakowski

Проблемы с сердцем не всегда начинаются с резкой боли за грудиной или инфаркта. Об этом сообщила врач-кардиолог «СМ-Клиника» Юлия Долгушева, передает «Лента.ру».