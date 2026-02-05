«На протяжении всех суток»: На столичный регион вновь движется снегопад

05 февраля 2026, 17:06

Синоптик Позднякова: В выходные в Москве потеплеет и пойдет снег

Фото: iStock/MahmutSonmez

В предстоящие выходные в столичный регион атлантический циклон принесет небольшое потепление со снегом. Об этом рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.





По ее словам, погода начнет меняться уже в пятницу, 6 февраля. Днем пойдет небольшой снег, который продолжится на протяжении всех суток.





«Температурные значения будут колебаться в пределах -9…-16 °С. В субботу, 7 февраля, станет еще теплее. В ночь на субботу минимальная температура воздуха в Москве составит -13…-15 °С, в Подмосковье — до -17 °С», — отметила Позднякова в разговоре с «Вечерней Москвой».

«Осадки прекратятся, сохранится плотная облачность. Ночью температура опустится до -16…-11 °С, днем составит -14…-9 °С. Атмосферное давление немного понизится, однако погода останется устойчивой и зимней», — уточнил синоптик.