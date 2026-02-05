«На протяжении всех суток»: На столичный регион вновь движется снегопад
Синоптик Позднякова: В выходные в Москве потеплеет и пойдет снег
В предстоящие выходные в столичный регион атлантический циклон принесет небольшое потепление со снегом. Об этом рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
По ее словам, погода начнет меняться уже в пятницу, 6 февраля. Днем пойдет небольшой снег, который продолжится на протяжении всех суток.
«Температурные значения будут колебаться в пределах -9…-16 °С. В субботу, 7 февраля, станет еще теплее. В ночь на субботу минимальная температура воздуха в Москве составит -13…-15 °С, в Подмосковье — до -17 °С», — отметила Позднякова в разговоре с «Вечерней Москвой».
Днем 7 апреля в Москве потеплеет до -10…-12 °С в Москве, по области — до -12…-17 °С. При этом температура все равно будет ниже климатической нормы на 6–8 °С, тогда как все предыдущие дни отрицательная аномалия составляла 9–10 °С.
В свою очередь синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал URA.RU, что воскресенье, 8 февраля, станет более спокойным днем.
«Осадки прекратятся, сохранится плотная облачность. Ночью температура опустится до -16…-11 °С, днем составит -14…-9 °С. Атмосферное давление немного понизится, однако погода останется устойчивой и зимней», — уточнил синоптик.
Он добавил, что в ночь на четверг, 5 февраля, погода будет спокойной и сухой, с переменной облачностью, но мороз сохранится. Ветер будет слабым, что приведет к застою холодного воздуха и усилению морозов в ночное время.