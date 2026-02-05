Врач скорой объяснила, кому не стоит выходить на улицу в мороз
Врач Вевер: В морозные дни легко получить обморожение
Во время сильных морозов происходит резкий рост травм, обморожений и обострений хронических заболеваний. В зоне риска находятся пожилые и метеозависимые люди. Об этом рассказала врач скорой медицинской помощи, директор компании «Русхелп» Анна Вевер.
По ее словам, в зимнее время резко возрастает число травм, в том числе переломов шейки бедра среди пожилых людей. Кроме того, в морозы люди чаще начали вызывать скорую помощь из-за резких перепадов давления. Растет и число респираторных инфекций — гриппа и ОРВИ, особенно среди переохладившихся на улице.
«И, конечно, обморожения. Чаще всего страдают открытые участки: лицо, уши, пальцы рук. Бывает, человек просто недооценил мороз, вышел без перчаток или в лёгкой обуви, постоял на остановке, и уже проблема», — пояснила Вевер в разговоре с Life.ru.
Она посоветовала пожилым людям и пациентам с хроническими заболеваниями в сильные морозы не выходить на улицу без крайней необходимости.
Тем временем врач-педиатр, профессор кафедры педиатрии, руководитель отделения детских инфекционных заболеваний МОНИКИ им. Владимирского Елена Мескина призвала не гулять с детьми до шести лет при температуре воздуха ниже -15 °С, а с малышами до года — ниже -12 °С, особенно при наличии у них симптомов простуды.
«Иначе высок риск переохлаждения и обморожения. Однако выйти минут на 15 для того, чтобы дойти, например, до магазина или детского сада, допустимо», — уточнила врач в разговоре с Москвой 24.
Мескина порекомендовала одевать детей, которые лежат в коляске, теплее, чем себя, поскольку им всегда холоднее из-за отсутствия движений. Кроме того, по словам специалиста, в зимнее время всегда лучше надеть на ребенка три тонкие вещи, чем одну толстую, для сохранения прослойки воздуха между одеждой.