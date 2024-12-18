На пяти станциях МЦД-3 в Люберцах провели рейды по безопасности

Фото: пресс-служба администрации г.о. Люберцы
Рейды, направленные на профилактику травматизма на объектах железнодорожной инфраструктуры, провели на минувшей неделе в городском округе Люберцы на стациях МЦД-3 Малаховка, Томилино, Панки, Люберцы и Ухтомская, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В ходе рейдов его участники — сотрудники профильных служб и окружной администрации — провели 39 бесед с пассажирами. Им указали, что железная дорога является источником повышенной опасности, и напомнили о правилах, которых необходимо придерживаться, чтобы сохранить своё здоровье и жизнь. В частности, не подходить близко к краю платформы и обязательно снимать наушники, приближаясь к путям», — говорится в сообщении.Кроме того, во время рейдов были пойманы четыре нарушителя, которых привлекли к административной ответственности.
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Лев Каштанов